Мнение: “Солнцепёк”

"Неправильно все это" (с) Солнцепёк

Приобщился к новому отечественному фильму "Солнцепек".

Фильм уже стадии анонса вызывал интерес, так как собирался впервые в российском кино затронуть тему войны на Донбассе. По взрослому так затронуть. Разумеется, есть еще снятая в ЛНР "Ополченочка", но я ее до сих пор никак посмотреть не смог из-за различных мутных историй сопровождавших попытки показов этого фильма.

Само собой, есть еще украинские "опусы про киборгов", но они по уровню нелепости и никчемности находятся где-то на уровне "Крыма" и даже на Украине, они растворились в безвестности.

Так как от российского кино сейчас как правило ничего хорошего не жду, то фильм смотрел скорее с заниженными ожиданиями. Да, разумеется был достаточно неплохой "Турист" https://colonelcassad.livejournal.com/6786841.html про похождения ЧВК "Вагнера" в Африке, но разумеется, где ЦАР, а где Донбасс, который объективно куда как ближе и роднее, чем несчастные негры в Центральной Африке, тем более, что Донбасс до сих пор кровоточит.

И вот, выходит "Солнцепек", сначала в кино, а через недельку на ТВ.

Фильм берется за фактически табуированную в российском кино тему начала гражданской войны на Украине. В свое время, неплохой сериал "Спящие" (за который Быков потом публично каялся перед демшизой), заканчивался тем, что один из главных антагонистов фильма. работавший на иностранную разведку, бежал от ФСБ на Украину. И фильм как бы намекал, что второй сезон будет про гражданскую войну на Украине. Но в итоге вместо этого мы увидели достаточно вялый 2-й сезон про борьбу спецслужб в Африке. В итоге, ждать полноценного кино про Донбасс пришлось более 7 лет.

Фильм рассматривает достаточно узкий период событий – с конца апреля/начала мая 2014 года по конец июня/начало июля 2014 года. Место действия – район Северо-Донецка, Счастье, Луганск + прилегающие поселки.

Что это за период? Это период перехода гражданской войны на Украине к полноценным боевым действием, с маневременной войной и задействоваванием крупных контингентов войск. Открытое сопротивление направляемым на Восточную Украину отрядам нацистов началось в начале апреля (формально, отсчет можно вести с того момента, как Болотов снял маску и вскоре занял Луганское СБУ, где было захвачено оружие, а также ПЗРК). Вскоре подтянулся Донецк, а Стрелков со своей крымской группой занял Славянск. В начале фильма практически сразу обозначают период, указывая, что "объявлена АТО", когда Турчинов и Ко всерьез рассчитывали, что используя армию вместе с карательными батальонами, они смогут быстро подавить сопротивление.

Далее, спойлеры. Весь фильм пересказывать не буду, остановлюсь лишь на важных моментах.

Фильм начинается жестко и стремительно. Банда уголовников под Северодонецком грабит и убивает обычных жителей. По трейлеру могло показаться, что это украинские каратели, но нет. Фильм показывает не знаменитую сторону той войны, связанную с разгулом бандитизма на Донбассе, когда распад государства привел к тому, что пока ополченцы сражались с карателями и ВСУ, на Донбассе расцвели различные банды уголовников. В данном случае, банда убивает как обычных гражданских лиц, так и тех же украинских карателей. У подобных бандитов есть реальные праобразы. С одной стороны все помнят батальон "Торнадо", в материалах дела которого есть вещи и похлеще тех, которые показаны в "Солнцепёке".

С другой стороны, помнятся и уголовники в Брянке, которые прикидываясь ополченцами, убивали коммерсантов и сбрасывали их трупы в шахту. Или чеченских бандитов, которых "обнулили" весной 2015-го года. Были и банды, которые занимались вывозом дорогих иномарок (в том числе отжатых у людей, в том числе с убийствами) в Днепропетровск или Ростов, что покрывалось коррумпированными силовиками с обеих сторон. Ну а потом еще угольные дела пошли с их миллионами. Кому война, кому мать родна. И вот, фильм начинается именно с этого, показывая, что такое территория, где нет государства. Старое государство рухнуло в результате евромайдана, а новое на Донбассе стали фактически строить только осенью 2014-го года. До этого, главный это человек с ружьем.



Уголовник, насильник и убийца из Тореза Руслан Онищенко, кличка "Абельмас". Позднее, командовал батальоном МВД Украины "Торнадо".

И вот далее, представляют главного героя, который бывший афганец, служивший в бригаде ГРУ. Он пытается вывезти свою семью из ЛНР в Воронеж (как и многие, кто тогда вывозил свои семьи в Крым, Ростов, Белгород и т.д.), но не может этого сделать, так как границу у Изварино еще не прорвали, а украинские пограничники из Луганского погранотряда еще сидели на своей базе и отказывались сдаваться. Позднее их зачистили, а в Изварино обосновался "105-й", который позднее погибнет под Дебальцево.

Штурм луганского погранотряда.

Уйдя от бандитов под Северодонецком, бывший ГРУшник приезжает на территорию ополченцев, а затем попадает в Луганск. Там он встречает командира ополченцев, которого просто отлично сыграл Кравченко (он тут реально крут). Взять оружие в руки бывший ГРУшник не хочет, мол навоевался, не моя это война. Но так как уехать в Россию он не может, то устраивается водителем скорой помощи. В самом Луганске куча командиров и нет одного начальника. Хорошая отсылка на реальную ситуацию того времени, когда Луганском заправляли несколько полевых командиров, а Болотов был скорее формальной фигурой. Стоит тут еще отметить, что зам. у Кравченко, немного похож на Костю Заруднева из Севастополя, который получил широкую известность, когда публично сжег https://sevastopol.press/2010/01/28/luchshe-by-pasport-jushhenko-szheg/ украинский паспорт на площади Нахимова в знак протеста против присвоения Бандере звания героя Украины. Когда это не было мейнстримом. Но это так, небольшое лирическое отступление.

Параллельно с бегством главного героя развивается линия антагонистов. Из пьяной атмосферы пост-майданного Киева, на войну собирается бывший сослуживец этого ГРушника по Афганистану. Типичный солдат с ПТСР и не сложившийся личной жизнью, который не пригоден к мирному времени. Для него война это способ вернуться в родную среду. С нашей стороны я встречал таких людей, на которых война оставила пожизненный отпечаток, которые кочуют с одной войны на другую.

И вот он едет с разношерстной публикой на Донбасс, где как опытному ветерану боевых действий, он должен лепить бойцов из различных участников сотен самообороны, страйкоболистов, любителей "Армы", упоротых нациков, правосеков и даже одного гражданина РФ бежавшего из "проклятой рашки" и "страны рабов" (весь персонаж жирный намек на актера Пашинина – что забавно и уместно, особенно с учетом его сюжетной дуги – бандеровцу из Львова есть куда вернуться, а вот куда вернуться такому манкурту?), которого бандеровцы третируют как "москаля" (сразу вспоминает покойный журналист Бабченко, которому правосеки хорошо вломили после чего он уже на Донбасс не совался). В целом, социальный срез показан очень хорошо – это не однородные нацики с оселедцем, а очень разношерстная публика с разной мотивацией, которая не всегда связана с насаждением "украинских порядков".

В самом лагере подготовки афганец сталкивается с типичными картинами – местным жителем, которого избили и засунули в клетку за то, что он ходил по поселку с гвардейской ленточкой и еще одного гражданина, который "поддерживал сепаратистов" и ему надрезали сухожилия на ногах, чтобы не убежал (подобные истории можно почитать например в показаниях свидетелей переживших содержание в Мариупольской тюрьме СБУ https://colonelcassad.livejournal.com/2679979.html). Афганцу это не нравится, он воротит нос, но все равно начинает обучать "добровольцев" военному делу в рамках ускоренного курса молодого бойца.

Вот реальный праобраз карателей из фильма.

Далее включается еще одна хорошо знакомая по тому периоду тема. Блуждающие минометы, которые особенно сильно кошмарили пригороды Донецка и Луганска. ВСУ естественно все отрицала и заявляла, что это "сепары обстреливают сами себя". Ну вы знаете все эти "кондиционер взорвался и тому подобное". Показывают схематично как это работают и последствия этой "работы". Убитые старики, женщины и дети. Кадры из фильма явно вдохновлены реальной хроникой жертв украинских обстрелов. Люди Беднова, которому мы возили гуманитарку, в том числе занимались охотой на такие блуждающие минометы в начале лета 2014 года. В условиях отсутствия полноценной линии фронта, защититься от этого было проблематично.

Фактически, все что связано с этими обстрелами, является художественной вариацией подобной хроники. Без цензуры, с оторванными руками, ногами, убитыми детьми в кадре. Я тогда много подобного дерьма в хронике посмотрел, У нас примерно в том период из "Голоса Севастополя" девушка уволилась, потому что просто не могла на все это смотреть, так как подобные видео перли сплошным потоком – в основном жертвы артиллерийских и минометных обстрелов, чуть позже еще и РСЗО). Так что впервые в российском кино много и натуралистично показывают, как правосеки и ВСУ убивают простых русских и украинцев. Прямо скажем смело и неожиданно, учитывая, что тематику военных преступлений длительное время глушили в официозе, "чтобы не накалять". В этом отношении фильм запоздал лет так на 6-7. Сами кадры в фильме очень тяжелые, хотя хроника в разы страшнее.

Также в фильме показан авиаудар по центру Луганска и его последствия. Для некоторых, это тогда стало последней каплей, хотя уже после Одессы и Мариуполя все было понятно. Если брать тот период, два видео у меня отпечаталась в памяти – разорванная умирающая женщина у Луганской ОГА и убитые люди в Доме Профсоюзов. Такое не забывается. Фильм также акцентирует внимание на этом эпизоде, который на Украине сопровождали шутками и гыгыканьем.

Пока все это происходит, главный герой все сильнее погружается в разгорающуюся войну, доставляя раненых из мест обстрелов, сталкиваясь с бандитами и наблюдая за наивными надеждами некоторых людей, что война она не всерьез, что не может такого быть, мол чего вы тут устроили, само все рассосется. Очень точно тут выхвачены некоторые настроения апреля-июня, когда несмотря на то, что уже было ясно к чему все идет, некоторые продолжали цепляться за уже ускользнувшую домайданную жизнь и старую Украину, которая сгорела в Доме Профсоюзов. Но главный герой все равно не хочет воевать и всячески пытается вразумить сына, который насмотревшись телевизора, хочет вступить в ополчение. Как говорил классик, "война это самое гадкое дело в жизни. Это надо понимать и не играть в войну". Романтизм с этой войны достаточно быстро выветрился.

С другой стороны, афганец тренирующий карателей, получает задание выдвигаться под Счастье, где через некоторое время происходит столкновение между ополченцами и карателями. Ополченцы побеждают (в основном потому, что у них чуть больше людей с военным опытом, так как значительную часть ополченцев того периода составляли различные "афганцы", ветераны МВД, "Беркута" и различные отставники), при этом потери несут обе стороны. Афганец, бандеровец из под Львова и борец с "проклятым российским рабством" попадают плен. И далее идут сцены, отсылающие к известным видео допросов пленных, которые тогда крутили по телевизору.

И в принципе ты вот смотришь, смотришь на все это и удивляешься на фоне заниженных ожиданий. Фильм по сути представляет собой скрепленную художественной линией нарезку адаптированных под кино реальных эпизодов того периода, за большинством из которых не трудно найти реальные видео.

Так как я в свое время отсмотрел сотни часов видео с ДНР и ЛНР, при просмотре было такое ощущение, как будто ты смотришь фильм, в который создатели напихали кучу отсылок и пасхалок. которые будут понятны тем, кто там был тогда и тем, кто внимательно следил за тем, что там происходило.

Как это будет смотреться для тех, кто не так близко знаком с происходившими тогда событиями, сказать трудно.

Но дальше-больше. Ближе к концу в кино появляются американцы, которые координируют развитие карательной операции на Донбассе.



Американские документы об операциях американского спецназа на Украине летом-осенью 2014 года.

Само собой, Украина и США всегда отрицали участие США в войне на Украине.

И нам вот прямо в лоб показывают эпизод с сбитым Ил-76 с украинскими десантниками, который из ПЗРК завалили ополченцы при заходе на посадку в Луганском аэропорту. Украина официально признавала 49 погибших. В ЛНР прямо заявляли, что помимо десантников, на борту были и иностранные наемники (на Украине весной-летом 2014 года работали ЧВК Academi, Greystone, помимо других американских и НАТОвских структур). Ну и собственно показывают, что ополченцы огнем из ЗУшки сбивают борт с десантниками и наемниками. Украина тогда еще долго ныла, что нечестно сбивать самолеты, в то время как уже вовсю работала авиацией, артиллерией и "Градами" по населенным пунктам. СБУ позднее обвиняла ЛНР в том, что борт завалили люди Вагнера. Правда я так и не понял, почему в фильме борт завалили из ЗУшки, если сбивали из ПЗРК (которые у ополченцев были еще с апреля и активно применялись еще при отражении штурма Славянска). Заклепочный косяк.

Обломки сбитого Ил-76.

И вот может показаться, что фильм уже мало чем может удивить, но нет, самый жир в конце. С одной стороны показывают, как в войну вступают уже не каратели, а ВСУ, в результате чего многие герои фильма погибают в результате удара "Града" по блокпосту и на фоне убитых ты видишь хорошо знакомые по тому горячему лету трубы ракет, уткнувшиеся под углом в асфальт. Да, никаких соплей, фильм прямо показывает, что ополченцы тем летом несли тяжелые потери. "Граду" плевать, какой ты герой с "Стечкиным" в деревянной кабуре и какой у тебя красивый тактикульный обвес.

Украинский танкист командует "Вперед, с богом" и механизированная колонна начинает движение на Счастье (которое будет позднее захвачено и где дебилы из "Айдара" подорвут потом электростанцию), но по дороге натыкается на "специально обученных людей", которых возглавляет высокий лысый человек. "Специально обученные люди" разваливают колонну, затрофеивают танк, передают его ополченцам.

Разгром украинской колонны под Счастьем. 19.06.2014

В самом конце, ополченцы спрашивают, что же подарить вам ребята за танк (тот самый, 1-й трофейный). А высокий лысый человек берет книгу, с которой весь фильм ходил учитель пения вступивший ополчение и все порывался рассказать про что книга, но что-то ему мешало (классика чеховского ружья). Его спрашивают, мужик, а что за книга, а том снимает запыленный супер и там надпись "Рихард Вагнер. Избранные работы" (ну это для тех, кто еще не понял).



И снова здравствуйте.

Несмотря на то, что фильм в целом тяжелый и трагический, здесь меня реально пробило на смех. На Украине это вызовет просто адское возгорание – фактически, эта сцена показывает, что колонну под Счастьем развалили не ополченцы, а люди Вагнера. Задолго до "северных ветров". "Специально обученные люди" разворачиваются и уходят по полю в даль. Вместе с ними уходит бывший ГРУшник из 22-й бригады, у которого в результате обстрела убило жену и сына и ничего другого, кроме как взять в руки автомат у него не осталось. Война от которой он убегал весь фильм в конце концов догнала его. Впереди были Изваринский, Иловайский и Амвросиевские котлы, мясорубка в ДАПе, битва за Дебальцево и годы кровавого "Минского мира". На фоне играет "Полет Валькирии", занавес. Прямо скажем, уже только за эту сцену фильму пару баллов можно накинуть за смелость. Никак не ожидал. Очень редкий случай, практически уникальный в последние годы, когда российское кино, да и кино в целом, сумело удивить.

В целом, с точки зрения отражения событий того периода, это очевидно лучший фильм из снятых на тему войны на Донбассе. Он не идеален, в нем есть к чему придраться, но он меру точно передает события (хотя опять же учить историю по кино не стоит) и атмосферу достаточно узкого временного периода, которая мне показалась весьма аутентичной, в том числе в небольших и малозаметных деталях, которые возможно упустят те, кто не так сильно в 2014-м году следил за войной на Донбассе или участвовал в тех событиях лично.

Относительно темы наших и иностранных ЧВК в этой войне, то по сути это первый раз, когда прямо в лоб говорят, что вот есть уровень противостояния, где ополченцы противостоят ВСУ и бандеровцам. А есть уровень повыше, где США и РФ ведут на Украине гибридную войну за контроль над Украиной. Это разумеется не является большим секретом, но в кино это таким образом подают впервые. Кто-то и когда-то должен был это вот так показать.

Если говорить об актерской игре, то неплохо сыгран главный герой, бандеровец из под Львова, ну и конечно Кравченко брутально смотрелся в роли полевого командира. Хороший такой матерый отставник.

С технической точки зрения фильм где-то на уровне "Туриста". К перестрелкам в некоторых эпизодах есть вопросы, графика средненькая, но вместе с тем у фильма отличный цветокор с слегка засвеченной картинкой в дневных сценах, который очень напоминает видео хроники того жаркого лета. Некоторые кадры с проездом машины по городу напоминают кадры, которые нам присылал "Лыня" возивший грузы через "ноль" и Изварино на Краматорск и Славянск. Да в принципе те кто читают блог с 2014-го года и так могли прекрасно видеть различные видео на тему.

Ополченцы похожи на ополченцев (костюмеры постарались), каратели из карательного батальона на карателей из карательного батальона, американские ЧВКшники на американских ЧВКшников, а люди Вагнера на людей Вагнера. С учетом того, что фильм явно вдохновлялся хроникой 2014-го года, общее впечатление от того, что показывают в кадре, вполне себе неплохое. Все это дополняется неровным музыкальным рядом, с использованием аранжировок классической музыки. Не всегда уместно, но в целом это работает, особенно в паре трагических сцен.

Ну и если говорить по итогам, то на мой субъективный взгляд, это пока что лучший отечественный фильм в этом году. Он не идеален, он неровен, но за смелось в попытке раскрыть острую и наболевшую тему, он явно заслуживает внимания. Это не проходная конъюнктура на отвали, фильм действительно поднимает важные и наболевшие вопросы. И главный символ этих вопросов – изорванный российский флаг на баррикаде у разбомбленного здания ОГА в Луганске. Флаг очевидно символизирует изорванные надежды тех людей, которые встали на Донбассе весной 2014-го года, стремясь в Россию также, как это делали Севастополь и Крым.

Вопросы с этим связанные периодически поднимаются, но до сих пор не решены. Спустя 7,5 лет. А ведь они касаются наших людей. Годы прошли, но люди и их надежды никуда не делись. С этим надо что-то делать.

Поэтому с одной стороны фильм безусловно сильно запоздал, но он нужен и важен, что позволяет закрыть глаза на его недостатки и акцентировать внимание на его достоинствах.

Смело рекомендую к просмотру.

Не обязательно, что он вам так уж сильно понравится, но было бы очень странно, если вас интересует тема Донбасса и Украины не посмотреть данную ленту. Черт его знает, когда нечто подобное еще снимут.

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