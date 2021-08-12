Мошенники опять плутуют — полиция и в ус не дует

Уж сколько их придумано, но не оскудевает креативность мошенников. День ото дня совершенствуют они свои схемы по отъему денег у населения. К большому сожалению вымогателей, число наивных граждан не столь велико, как им хочется. А потому воры направили свое внимание на микрофинансовые организации, почему-то по сей день орудующие на наших бескрайних просторах. Правда заманивать туда людей становится все сложнее — куда продуктивнее отправить человеку на счет деньги, причем без его ведома, а потом требовать возврата с драконовскими процентами.

По сообщению «Российской газеты», МФО занялись не неимущими гражданами, а теми, кто к ним сроду не обращался, — тем самым «средним классом». А вот среди его представителей находятся те, кто не только обнаруживает у себя на счете чужие деньги, неизвестно как там появившиеся, но и добивается выяснений всех обстоятельств. Да еще требует, чтобы мошенников выявили и наказали.

Такой случай произошел и с инженером из Тверской области, на счету которого «возникли ниоткуда» 45 тысяч рублей. Ни он, ни банк сразу вернуть деньги не смогли, поскольку имени отправителя и реквизитов перечислившей организации указано не было. Потом на них пошли проценты, а полиция состава преступления вообще не нашла.

Начались звонки из МФО заполярного города с требованием возврата «взятого» займа с процентами. Мужчина с большим трудом сумел все-таки вернуть в МФО присланные деньги, но теперь третируют его звонками мошениики под видом коллекторов из Ростовской области, «купивших его долг», то бишь проценты.

Аналогичное происшествие было в Москве месяц назад с женщиной, которой скинули на счет 50 тысяч рублей. Как поведал читателям Life, ей с большими мучениями удалось вернуть вымогателям всю сумму, но опять же без процентов и оплаты неизвестных «консультационных услуг». Ну а полиция и в этом случае не сочла мошенничество криминалом.

Однако средним классом мошенники не ограничиваются и, как всегда, не забывают о пенсионерах. Правда, шлют им денег поменьше. Дескать, хватит с них 10−20 тысяч. Глядишь, не заметят, как нарастут гигантские проценты…

В этих историях самым странным кажется не только бездействие банков, но и самоустранение полиции, которая почему-то в поисках мошенников не заинтересована и, похоже, бороться с этим явлением не собирается, перекладывая свои обязанности на самих граждан. Попавшим в такую ситуацию предлагается следовать рекомендациям юриста Анны Юфы:

Написать в банк заявление об ошибочном платеже, форму которого банк обязан выдать, а на копии заявления поставить штамп о принятии.

Потребовать в банке информацию, кто конкретно перечислил деньги.

Если это МФО, пожаловаться в Центробанк, что никаких договоров с ним не заключали.

А уже ЦБ РФ должен в МФО затребовать договор, поскольку без его заключения отсутствуют основания для перечисления денег. И главное — их возвратом обязан заниматься именно банк по письменному заявлению клиента.

Источники информации и картинок: rg.ru, pbs.twimg.com, zen.yandex.ru

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