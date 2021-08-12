Изнасиловавшие и убившие 12-летнюю девочку приговорены под Красноярском

Двое жителей Красноярского края приговорены к 23 и почти 10 годам лишения свободы за убийство и насилие над 12-летней девочкой в прошлом году, информирует пресс-служба регионального главка СК.

Следствие и суд установили, что в мае 2020 года вечером Родион Соловьев в лесу у деревни Нижняя Коя напал на девочку и через удушение довел ее до бессознательного состояния. Затем он вместе с несовершеннолетним жителем деревни изнасиловал и убил ребенка. Уголовное дело по решению главы СК было передано в центральный аппарат и находилось на его контроле.

«В Красноярском крае вынесен приговор по уголовному делу об убийстве 12-летней девочки. Приговором суда Соловьёву назначено наказание в виде 23 лет 20 дней лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 8 месяцев, его несовершеннолетнему соучастнику – 9 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В ведомстве уточнили, что Соловьев признан виновным в изнасиловании, убийстве и вовлечении несовершеннолетнего в преступление. Второй фигурант признан виновным в насильственных действиях сексуального характера и пособничестве в изнасиловании и убийстве. Суд также удовлетворил иски потерпевших на 2,5 млн рублей к Соловьеву и на 2 млн рублей к его соучастнику. Оба фигуранта полностью признали свою вину и раскаялись.

Ранее убийцу 12-летней девочки в Чите осудили на пожизненное.