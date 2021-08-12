Сотрудникам ИВС в Истре предъявили обвинения после побега заключенных
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Обвинение в превышении должностных полномочий предъявили двум сотрудникам изолятора в Истре, откуда бежали заключенные, сообщил Следственный комитет.
В сообщении на сайте СК говорится, что двум сотрудникам ИВС ОМВД РФ по городу Истре предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
По данным следствия, один из обвиняемых, заступив на дежурство, мог умышленно отключить камеры наблюдения в коридоре ИВС, а также те, которые направлены на помещение дежурной части.
После обвиняемые покинули дежурный пост, оставив его без личного наблюдения, и ушли спать.
Кроме того, дежурные оставили открытыми так называемые «кормушки» – двери камер для передачи продуктов питания, что позволило заключенным совершить побег.
На данный момент двое из пяти сбежавших задержаны, с ними работают следователи ГСУ СК РФ по Московской области.
Расследование уголовных дел в отношении должностных лиц, обвиняемых в превышении должностных полномочий (п. «в» ч.3 ст. 286), а также в отношении пяти лиц, совершивших побег (ч. 2 ст. 313 УК РФ), продолжается.
Напомним, на минувшей неделе пятеро подсудимых сбежали из ИВС в Подмосковье. Среди них оказался Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова – его застрелили из арбалета в ноябре 2020 года.
Следы беглецов оборвались на видео с камеры одного из домов в Истре. Их разыскивают по всей России.
Позднее источник в правоохранительных органах заявил, что сотрудники полиции могли поспособствовать побегу пятерых заключенных из ИВС в подмосковной Истре. Позже сотрудников ИВС задержали и арестовали.
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