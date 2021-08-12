 

Звездная вещь: где найти красное платье, как у Алины Кабаевой

12.08.2021, 10:42, Разное
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Любуетесь одеждой звезд и задумываетесь, где взять точно такую же? Рассказываем, что надевают знаменитости и как дорого вам обойдется та или иная вещь из их гардероба. Новая героиня рубрики “Звездная вещь” – Алина Кабаева. На днях 38-летняя бывшая профессиональная спортсменка, а ныне – председатель совета директоров медиахолдинга появилась в эфире шоу “60 минут” телеканала “Россия 1”. Кабаева высказалась по поводу судейства прошедшей Олимпиады – по ее мнению, отдать золотую медаль должны были гимнастке Дине Авериной. Привлекла внимание не только на речь Алины, но и на ее образ. В частности, яркое платье цвета красного апельсина, о котором расскажем подробнее.

Платье-рубашка скроено из тонкой хлопковой вуали с шитьем, подкладка телесного тона намеренно расположена не по всей длине. Акцент на талии создает широкий пояс, уравновешивающий объемный подол. Модель вошла в весенне-летнюю коллекцию марки Oscar de la Renta и продавалась в ЦУМе. Цена вопроса – 253 тысячи рублей. Не самый бюджетный вариант, но какой эффектный, не правда ли?



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