Звездная вещь: где найти красное платье, как у Алины Кабаевой

Любуетесь одеждой звезд и задумываетесь, где взять точно такую же? Рассказываем, что надевают знаменитости и как дорого вам обойдется та или иная вещь из их гардероба. Новая героиня рубрики “Звездная вещь” – Алина Кабаева. На днях 38-летняя бывшая профессиональная спортсменка, а ныне – председатель совета директоров медиахолдинга появилась в эфире шоу “60 минут” телеканала “Россия 1”. Кабаева высказалась по поводу судейства прошедшей Олимпиады – по ее мнению, отдать золотую медаль должны были гимнастке Дине Авериной. Привлекла внимание не только на речь Алины, но и на ее образ. В частности, яркое платье цвета красного апельсина, о котором расскажем подробнее.

Платье-рубашка скроено из тонкой хлопковой вуали с шитьем, подкладка телесного тона намеренно расположена не по всей длине. Акцент на талии создает широкий пояс, уравновешивающий объемный подол. Модель вошла в весенне-летнюю коллекцию марки Oscar de la Renta и продавалась в ЦУМе. Цена вопроса – 253 тысячи рублей. Не самый бюджетный вариант, но какой эффектный, не правда ли?