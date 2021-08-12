“Милая фея”. Возлюбленная Илона Маска певица Граймс позировала в поле в прозрачном бюстгальтере

Съемки проходили на природе – артистка позирует в кадре в белом сарафане, надетом на черный прозрачный бюстгальтер. На фото она запечатлена с розовым цветком в руках.

“Милая фея” – оценили новый образ певицы поклонники.

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Контекст:

Граймс – канадская певица, музыкант, автор песен, продюсер и художница. Дебютный альбом артистки Geidi Primes вышел в 2010 году. Презентация последнего на данный момент, пятого, альбома Miss Anthropocene состоялась в 2020 году.

Летом 2019 года издание People сообщило, что Граймс перенесла операцию по удалению части глазного яблока в ходе экспериментальной операции по лечению сезонной депрессии. В мае 2021-го артистка была госпитализирована с приступом панической атаки.

В отношениях с Маском Граймс состоит с 2018 года. В мае 2020 года у пары родился сын. В свидетельстве о рождении указано, что ребенка зовут X AE A-XII, хотя изначально его имя выглядело как XÆA-12.

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