 

Только на украинском: форвард сборной Украины Яремчук отказался давать видеоинтервью российскому журналисту

12.08.2021, 10:34, Новости дня
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Он рассказал, что после игры ему удалось проникнуть к автобусу “Бенфики” и “чуть-чуть поговорить с Романом Яремчуком”.

“Местные копы вошли в положение и не стали меня щемить. Жалко, что Роман отказался пообщаться на камеру. Видео можно было снимать только при условии разговора на украинском языке, которого я не знаю”, – написал Алланазаров.

В дебютном матче в составе португальской “Бенфики” против московского “Спартака” Яремчук отличился результативным действием. Его удар в концовке поединка привел к автоголу в ворота российского клуба.

“Бенфика” победила “Спартак” со счетом 2:0 и по сумме двух поединков (в Москве португальский клуб также был сильнее – 2:0) вышла в плей-офф Лиги чемпионов, отмечается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В четвертом раунде квалификации Лиги чемпионов “Бенфика” сыграет против ПСВ из Нидерландов.

Контекст:

Яремчук перешел в “Бенфику” из бельгийского “Гента” в конце июля.

По информации A Bola, “Бенфика” заплатила “Генту” €17 млн за 75% экономических прав на 25-летнего украинца.

После победы над “Спартаком” англоязычную страницу “Бенфики” в Twitter переименовали в честь Яремчука.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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