Экс-супруг Ани Лорак отправился на свадьбу с новой девушкой. Кто она?

На фото Налчаджиоглу и его спутница запечатлены сидящими рядом. Бизнесмен отметил с Instagram-страницу девушки на своем фото.



Фото: muratnalca / Instagram

Еще 8 августа Налчаджиоглу публиковал видео со свадьбы, отметив, что она проходила во Львове.

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Публикация от muratnalcaoglu (@muratnalca)

Судя по названию аккаунта __l_i_l_i_a___, девушку зовут Лилия. В информации указано, что она визажист и обучает макияжу.

Она 8 августа публиковала также фото со свадьбы, на которой была вместе с Налчаджиоглу.

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Публикация от Макияж Киев * (@__l_i_l_i_a___)

Контекст:

Мурат Налчаджиоглу – бывший муж строящей карьеру в РФ украинской певицы Ани Лорак. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019 года развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011).

За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в момент, когда он гладил ее бедра.

Летом 2020 года Налчаджиолгу отпраздновал 43-летие в Одессе в компании своей новой девушки Лилии, а в конце февраля 2021 года они отдыхали в Буковеле.

В начале марта бывший муж певицы обнародовал в сети совместные снимки с дочерью, показав, как они вместе готовят завтрак.

Ани Лорак вместе с Налчаджиоглу в начале марта засветилась на снимках клипа подопечной российского певца Филиппа Киркорова Натальи Гордиенко.

9 апреля 2021 года экс-супруг Ани Лорк сообщил, что навестил дочь в Москве.

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