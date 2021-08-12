 

Беременная Риччи в белье засветила тату на лобке и левой груди

12.08.2021, 10:34, Новости дня
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Актриса позирует перед зеркалом в черном спортивном лифе и серых кружевных плавках, засветив фрагменты татуировок в зоне лобка и на левой груди.

Скриншот: riccigrams / Instagram
Контекст:

В браке с помощником оператора Джеймсом Хердегеном Риччи родила сына Фредди (2014). В июне 2020 года Риччи обращалась в полицию с жалобой на супруга и подала на развод, а в январе 2021 обвинила Хердегена в насилии, завив, что его действия угрожают их с сыном безопасности. О разводе с мужем Риччи не сообщала.

11 августа Риччи сообщила, что вскоре во второй раз станет матерью. Отцом ребенка является американский стилист Марк Хэмптон.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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