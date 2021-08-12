Das Erste – цель мигрантов в Белоруссии — Германия, а не Литва

Собравшиеся на границе Белоруссии с Литвой мигранты намереваются попасть не в Литву, а в Германию, пишет Das Erste, ссылаясь на слова одного из литовских депутатов. В связи с этим в Литве укрепляют границу, а также просят помощи у ЕС, отмечая, что вносят вклад в защиту внешних границ сообщества.



Reuters

Недалеко от границы Белоруссии с Литвой многочисленные мигранты соорудили себе палаточные лагеря, пишет Das Erste. Там есть граждане Ирака, Сирии, Ирана и стран Северной Африки. Ситуация остаётся напряжённой: уже на протяжении нескольких недель мигранты остаются на месте, не имея ни документов, ни телефонов, ни денег. Многие из них говорят о том, что прилетели из Багдада в Минск, а затем их препроводили к литовской границе.

Сейчас в Литве должны обработать 4 тысячи запросов на предоставление убежища: этот процесс занимает много времени, отмечает издание. При этом вот уже несколько дней ни один из мигрантов не смог попасть на литовскую территорию: по мнению главы пограничной службы Цидрунаса Вайкасаса это связано с эффективностью мер по укреплению границы. Вайкасас заявил, что литовские пограничники задерживают мигрантов, пытающихся перейти границу, и отправляют их обратно. Кроме того, парламент Литвы одобрил строительство пограничного забора: на его возведение уйдёт год.

О проникновении через границу нелегальных мигрантов сообщили также в Латвии и Польше, пишет Das Erste. В Латвии даже пришлось объявить чрезвычайное положение. Между тем, в Литве считают, что со стороны Белоруссии может прибыть ещё 5 тыс. мигрантов. В связи с этим власти страны ждут большей помощи со стороны Брюсселя, отмечая, что выполняют важную работу для всего ЕС. «Мы знаем, что целью этих беженцев является не Литва, а Германия и прочие страны Западной Европы. Мы их сдерживаем, тем самым внося вклад в защиту внешних границ ЕС», — приводит издание слова литовского депутата Лаурунуса Кациунаса.

В ЕС не собираются оставаться в стороне, отмечает Das Erste. Еврокомиссия сообщила о том, что Литва получит помощи на сумму €36,7 млн. При этом эти деньги должны пойти не на строительство стены, а на медицинское обслуживание, обеспечение коронавирусных правил, а также на одежду и еду.