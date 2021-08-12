 

Все дороги ведут в Коктебель

12.08.2021, 10:24, Разное
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Здесь можно отдыхать на чудесных
песчаных пляжах, исследовать подводные красоты и парить под облаками,
наслаждаться гастрономическим туризмом в Бахчисарае и лучшими российскими
коньяками из Коктебеля. К тому же попасть в Крым теперь можно как минимум четырьмя разными способами — на любой туристический вкус и кошелек.

Первый путь — автомобильный, появившийся благодаря недавно
возведенному Крымскому мосту. После пересечения Керченского пролива на
автобусе, или на личном автомобиле вы попадаете в восточную часть полуострова,
откуда можно двигаться дальше либо по скоростной автомагистрали «Таврида», либо
по увлекательным серпантинам Южного берега. Почти сразу за Феодосией вы
проедете под ажурной аркой с надписью «Страна Коктебель», которая еще раньше
гласила «Страна Коньяков» — в этих заповедных местах действительно находится
коньячная столица России, старейшее в стране производство этого янтарного напитка.

Второй путь в Крым лежит через его воздушную гавань, новый
аэропорт Симферополя, примерно равноудаленную от всех главных курортов
полуострова, что очень удобно с точки зрения трансфера. Отсюда не более 2
часов пути до Евпатории, Судака, Феодосии, Поповки, и, конечно, Ялты с ее знаменитым Массандровским пляжем. Интересное совпадение: именно в этих ключевых
локациях полуострова на лучших танцевальных площадках планируются в
августе звездные танцевальные вечеринки с коньячными коктейлями — хит и тренд
летнего курортного сезона-2021. «Иванушки Интернешнл» и МОТ, лучшие диджеи двух
столиц продолжают зажигать небо децибелами хип-хопа от «Коктебеля».

Третий путь — по железной дороге, связавшей практически весь
полуостров с востока на запад: вы можете сойти в Владиславовке, Джанкое,
Симферополе, Бахчисарае, или в конечном пункте маршрута — городе-герое русской
воинской славы Севастополе. От Симферополя рукой подать до самой модной
территории развлечений этого лета — Z.CITY близ Поповки, где, кстати, «Коктебель» в начале августа
открыл танцпол с фирменными напитками и подиумом, уходящим в море.

Ну и наконец, в Крым можно приплыть, или, как говорят
морские волки, «прийти» по воде: единственный в России черноморский круизный
лайнер «Князь Владимир» стартует из Сочи, и останавливается на несколько дней в
Ялте и Севастополе. На 9 палубах теплохода есть много ресторанов и баров, изобилующих качественными
напитками, включая уже упоминавшиеся коктебельские коньяки.

Иными словами, какой бы путь вы ни выбрали, все дороги ведут
в Крым.



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