Все дороги ведут в Коктебель

Здесь можно отдыхать на чудесных

песчаных пляжах, исследовать подводные красоты и парить под облаками,

наслаждаться гастрономическим туризмом в Бахчисарае и лучшими российскими

коньяками из Коктебеля. К тому же попасть в Крым теперь можно как минимум четырьмя разными способами — на любой туристический вкус и кошелек.

Первый путь — автомобильный, появившийся благодаря недавно

возведенному Крымскому мосту. После пересечения Керченского пролива на

автобусе, или на личном автомобиле вы попадаете в восточную часть полуострова,

откуда можно двигаться дальше либо по скоростной автомагистрали «Таврида», либо

по увлекательным серпантинам Южного берега. Почти сразу за Феодосией вы

проедете под ажурной аркой с надписью «Страна Коктебель», которая еще раньше

гласила «Страна Коньяков» — в этих заповедных местах действительно находится

коньячная столица России, старейшее в стране производство этого янтарного напитка.

Второй путь в Крым лежит через его воздушную гавань, новый

аэропорт Симферополя, примерно равноудаленную от всех главных курортов

полуострова, что очень удобно с точки зрения трансфера. Отсюда не более 2

часов пути до Евпатории, Судака, Феодосии, Поповки, и, конечно, Ялты с ее знаменитым Массандровским пляжем. Интересное совпадение: именно в этих ключевых

локациях полуострова на лучших танцевальных площадках планируются в

августе звездные танцевальные вечеринки с коньячными коктейлями — хит и тренд

летнего курортного сезона-2021. «Иванушки Интернешнл» и МОТ, лучшие диджеи двух

столиц продолжают зажигать небо децибелами хип-хопа от «Коктебеля».

Третий путь — по железной дороге, связавшей практически весь

полуостров с востока на запад: вы можете сойти в Владиславовке, Джанкое,

Симферополе, Бахчисарае, или в конечном пункте маршрута — городе-герое русской

воинской славы Севастополе. От Симферополя рукой подать до самой модной

территории развлечений этого лета — Z.CITY близ Поповки, где, кстати, «Коктебель» в начале августа

открыл танцпол с фирменными напитками и подиумом, уходящим в море.

Ну и наконец, в Крым можно приплыть, или, как говорят

морские волки, «прийти» по воде: единственный в России черноморский круизный

лайнер «Князь Владимир» стартует из Сочи, и останавливается на несколько дней в

Ялте и Севастополе. На 9 палубах теплохода есть много ресторанов и баров, изобилующих качественными

напитками, включая уже упоминавшиеся коктебельские коньяки.

Иными словами, какой бы путь вы ни выбрали, все дороги ведут

в Крым.