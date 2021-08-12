 

Собянин рассказал о благоустройстве районов ЮЗАО

12.08.2021, 10:24, Разное
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Москва активно преображается и уже сейчас по темпам благоустройства может тягаться с ведущими мировыми столицами. Мэрия прикладывает большие усилия, чтобы и жители, и гости Москвы чувствовали себя комфортно. Качественная городская среда создается во всех жилых районах столичного региона. Сергей Собянин рассказал о благоустройстве в ЮЗАО.

В Ясенево обновили более 40 детских и спортивных площадок. Власти преобразили целый микрорайон, расположенный между Новоясеневским проспектом, Вильнюсской и
Голу­бин­­ской улицами. Пешеходные маршруты стали еще удобнее для жителей. Появились новые арт-объекты, лавочки и фонари. Район стал зеленее после высадки 17,5 тысяч кустарников.

В 1-3 микрорайонах Теплого Стана реконструировали пешеходные маршруты. Вдоль дорожек обустроили зоны отдыха с освещением и скамейками, а также разбили газоны. Жители района теперь смогут заниматься на новой спортивной площадке с
турниками и тренажерами.

“В Гагаринском районе привели в порядок озелененные территории общей площадью 3,8 га вдоль улиц Академика Зелинского и Молодежной”, – уточнил Собянин.

Современная площадка для тренировок появилась на улице Шверника в районе Академический. Там смогут заниматься студенты МГУ, живущие в Доме аспиранта и стажера. Рядом расположилась зона отдыха, где в тени деревьев можно пообщаться с друзьями и подготовиться к занятиям.

Сразу несколько проектов реализуется в Зюзино. Завершено благоустройство сквера на пересечении улиц Азовская и Болотниковская. Будет обновлен Черноморский бульвар, где планируется обустроить несколько зон отдыха. Изюминкой проекта станет фонтан в виде шхуны. Благоустройство также проведут в границах Симферопольского и Чонгарского бульваров, улицы Азовской и Нахимовского проспекта. Запланирован ремонт около 30 детских и спортивных площадок, а также мест отдыха.

Новые пешеходные маршруты появятся в Обручевском районе. Власти намерены сделать комфортные дорожки в микрорайоне между Ленинским проспектом, улицами Новаторов и
Обру­чева. Вдоль них уже обустроены современные площадки детские и спортивные площадки с зонами для воркаута. Аналогичные работы проводятся в 42-м квартале в границах улиц Обручева, Академика Волгина и Ленинского проспекта, а также в микрорайоне в границах улиц Островитянова и Саморы Машела.

“В Коньково работы по благоустройству ведутся в микрорайоне, расположенном в границах Севастопольского проспекта, улиц Островитянова, Профсоюзная и Миклухо-Маклая”, – отметил мэр Москвы.

В Северном Бутово благоустроят микрорайон
в границах: ул. Грина, д. 42, бульвар Дмитрия Донского, д. 6 и ул. Куликовская, д. 5. Это место пользуется особой популярностью жителей. Здесь отремонтируют
тротуары, детские и спортивные площадки, установят новые фонари, скамейки
с перголами и арт-объекты с архитектурной подсветкой. Бульвар Дмитрия Донского украсит сухой фонтан.

Власти приведут в порядок зеленый массив в Южном Бутово, расположенный между ул. Маршала Савицкого (дублер), д.12 и 16 и ул. Брусилова, д.23 и 27. Там появятся дорожки для прогулок, новые газоны и спортивные площадки. Комфортный пешеходный маршрут обустроят в микрорайоне Щербинка. На территории в границах улиц Веневской, Скобелевской, Поляны и бульвара Адмирала Ушакова запланирована реконструкция детских и спортивных площадок, а также зон отдыха и воркаута.



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