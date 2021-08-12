 

Гуляй, Канье: Ирина Шейк встретилась с Вито Шнабелем после отпуска на Ибице

12.08.2021, 9:48, Разное
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Первую неделю августа 35-летняя модель Ирина Шейк провела на острове Капри, после чего несколько дней гуляла на испанском острове Ибица в компании друзей – недавнего именинника, дизайнера Риккардо Тиши, модного фотографа Мерта Аласа и других друзей из фэшн-индустрии. И хотя Ирина уже вернулась в США, кадров из поездки осталось еще много, поэтому сегодня она опубликовала в ленте Instagram с десяток горячих снимков в неоновом купальнике и черных лаковых ботфортах.

Почти сразу по возвращении из отпуска Шейк папарацци сфотографировали… не с дочерью Леей, а одну, выходящей из дома Вито Шнабеля, с которым весной 2020 года ей приписывали роман. На снимках, обнародованных изданием Radar Online, Ирина идет по улице в черной майке и светло-зеленых брюках, скрывая лицо за сумочкой. То ли модель была не в духе, то ли она не хотела, чтобы ее заметили. Одно точно ясно – такая скрытность от папарацци для Ирины не свойственна.

Напомним, в июне Шейк подозревали в романе с рэпером Канье Уэстом. Они провели четыре дня вместе на юге Франции, в Провансе. Об этом говорили свидетельства очевидцев и снимки папарацци, на которых те гуляли по территории бутик-отеля Villa La Coste. Якобы Уэст арендовал весь отель целиком на несколько дней, чтобы в узком кругу друзей отметить свой день рождения – 8 июня ему исполнилось 44 года. Однако спустя несколько недель СМИ сообщили, что Ирина “охладела” к Канье и стала больше времени проводить с друзьями, тогда как артист с головой ушел в музыку. Он даже поселился в аскетичной комнате на стадионе в Атланте, где готовил к релизу свой новый альбом DONDA.

Ирина ШейкВито Шнабель

Модель и арт-дилер знакомы уже несколько лет. До Ирины у Вито было несколько громких романов. Эль Макферсон, Лив Тайлер, Деми Мур – лишь малая часть имен из послужного списка Вито. Последним громким романом Шнабеля стали отношения с Эмбер Херд – о них заговорили весной 2018 года. К тому моменту актриса успела расстаться с миллиардером Илоном Маском, а арт-дилер завершил роман с супермоделью Хайди Клум. С Ириной его впервые заметили вместе в апреле 2020-го, а спустя несколько дней, когда в мире начался тотальный локдаун, модель все время видели то входящей, то выходящей из его апартаментов на Манхэттене. Но статус своих отношений оба так и не стали комментировать.

Сын известного художника и режиссера Джулиана Шнабеля провел детство в мастерской отца и на вернисажах. В 16 лет открыл свою первую выставку, а вскоре – и собственные галереи, которые “скромно” назвал своим именем. Пока ровесники не могли определиться с вопросом, кем стать, Шнабель поражал окружающих широким кругозором. Уже в школе он начал встречаться с моделью Sports Illustrated Фрэнки Рэйдер, которая была на 11 лет его старше. Далее все его пассии до Ирины были гораздо старше его. 



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