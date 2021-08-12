Свыше 2000 человек заразились SARS-CoV-2 на трех музыкальных фестивалях в Каталонии



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Фестивали Vida, Canet Rock и Cruïlla, которые проходили в июне-июле, посетили более 50 тысяч человек, в результате коронавирусная инфекция подтвердилась 2279 зрителей. Это на 76% больше по сравнению с показателями заражения среди жителей региона, не посещавших концерты, и на 58% больше, чем ожидали органы здравоохранения Каталонии, давая разрешение на проведение массовых мероприятий.

Министр здравоохранения региона Карме Кабесас (Carme Cabezas) заявила, что фестивали повлияли на уровень заболеваемости в Каталонии, в том числе потому, что они состоялись на подъеме очередной «волны» COVID-19, связанной с вариантом дельта.

Широкому распространению инфекции на концертах во многом способствовали сами зрители, отметили в СМИ. Все участники фестивалей должны были предъявить отрицательный результат ПЦР-теста и не снимать маску во время мероприятия. Однако фотоотчеты с концертов показали, что многие зрители проигнорировали меры защиты.

Отметим, что Испания одной из первых начала проводить исследования безопасности проведения массовых концертов во время пандемии. В концерта марта на спортивной арене Барселоны состоялся концерт рок-группы Love of Lesbian, собравший 5 тысяч зрителей. Все участники должны были за восемь часов до начала мероприятия пройти сдать экспресс-тест на антиген SARS-CoV-2 и носить маски.

Концерт был частью пилотного исследования, которое проводила группа исследователей из больницы Germans Trias i Pujol. По словам специалистов, массовое тестирование зрителей выявило только шесть случаев заражения. Дальнейший анализ заболеваемости показал, что после концерта SARS-CoV-2 подтвердился у четырех посетителей, однако маловероятно, что эти люди заразились во время мероприятия.