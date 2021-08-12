 

В Закарпатской области сотрудники ГСЧС спасли троих детей, оказавшихся посреди реки

12.08.2021, 9:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Событие произошло вчера около 20.00.

“Дети 10 и 11 лет пошли на рыбалку на реку Река, однако из-за сильного дождя вода начала прибывать и маленькие рыбаки оказались посреди бушующей стихии. Они начали звать на помощь, их услышали местные жители и вызвали спасателей”, – говорится в сообщении.

Из-за мелководья спасатели не могли использовать плавсредства, поэтому они добрались до детей на пожарном автомобиле.

“Далее детей передали в руки обеспокоенных родителей. К счастью, они отделались лишь испугом”, – сообщили в пресс-службе.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.12 / В РФ начались проверки после обращений к Путину на пресс-конференции

31.12 / В Риге произошел взрыв в жилом доме, есть погибший

28.12 / В Одессе из-за тумана нарушилась работа аэропорта, несколько рейсов перенаправили

06.11 / Нарышкин отреагировал на обвинения в попытках помешать США создать вакцину от COVID

29.06 / Интерпол отказался искать Трампа по запросу Ирана

03.12 / СТРАНА – Украине не хватит денег на американскую вакцину — а российскую покупать ей запретили

05.04 / Украинка Конотоп выиграла три золота на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

12.12 / Раскольники пытались захватить храм канонической УПЦ на Украине

10.06 / “Говорить не могу”. Российскую порноактрису Беркову экстренно прооперировали в Украине

04.05 / Супергерои без плащей: британские морпехи протестировали реактивные костюмы. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика