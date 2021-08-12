В Закарпатской области сотрудники ГСЧС спасли троих детей, оказавшихся посреди реки

Событие произошло вчера около 20.00.

“Дети 10 и 11 лет пошли на рыбалку на реку Река, однако из-за сильного дождя вода начала прибывать и маленькие рыбаки оказались посреди бушующей стихии. Они начали звать на помощь, их услышали местные жители и вызвали спасателей”, – говорится в сообщении.

Из-за мелководья спасатели не могли использовать плавсредства, поэтому они добрались до детей на пожарном автомобиле.

“Далее детей передали в руки обеспокоенных родителей. К счастью, они отделались лишь испугом”, – сообщили в пресс-службе.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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