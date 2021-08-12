Арестович предложил законодательно разделить понятия “российский” и “русский” в Украине

“Я считаю, что мы должны различить на законодательном уровне понятия “российский” и “русский”, сказать, что “русская культура”, “русский язык” кодифицирован в Украине. Кстати, он возник в Украине, это наш исторический язык – так же, как и украинский”, – заявил он.

Советник главы ОП подчеркнул, что является противником языкового закона “в нынешней интерпретации”.

Комментируя слова языкового омбудсмена Тараса Кременя, который призвал тех, кому не нравится языковой закон, уехать из страны, Арестович отметил, что, по его мнению, Кремень сказал это “в эмоциональном запале”.

“Все-таки не он решает, куда едут граждане Украины, кому собирать вещи. Это одна из наших самых больших ошибок, что мы до сих пор не прекратили культурные войны в Украине. Моя политика проста: украинскому языку поддержку, остальным – свободу свободного общения, свободного использования. Кстати, это гарантировано Конституцией”, – подчеркнул политик.

Признать, что русский язык “не принадлежит РФ”, предлагал также бывший министр внутренних дел Арсен Аваков. А экс-пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявляла, что в Украине есть “украинский русский язык”, часть культурного наследия Украины. В Офисе президента тогда сказали, что это ее частное мнение.

Контекст:

Согласно опросу, который в феврале провели Киевский международный институт социологии и социологическая компания SOCIS, 52,7% граждан Украины дома разговаривают на украинском языке, 23,5% – на русском, 22,5% – на двух этих языках, 1,2% – на другом языке.

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни.

С января 2021 года все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей на украинском языке, по просьбе клиента может использоваться другой язык, приемлемый для обеих сторон. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов. За первые два месяца действия нормы языковой омбудсмен получил почти 1 тыс. сообщений и жалоб на ее несоблюдение.

16 июля стартовал очередной этап воплощения закона. С этого дня все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные мероприятия должны проводиться на государственном языке. На государственном языке также должны изготавливаться объявления, афиши, постеры, входные билеты, буклеты и другие материалы о культурных и зрелищных мероприятиях.

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