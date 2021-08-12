 

Путин сделал Украине десять предупреждений – депутат Рады

12.08.2021, 9:30, Разное
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Президент России Владимир Путин сделал Украине десять предупреждений, однако все они оказались “до лампочки” официальному Киеву. Как сообщает “Царьград”, об этом заявил депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин.

По мнению парламентария, власти Незалежной так и не поняли первое послание российского лидера касательно Майдана. Месседж про Крым тоже остался незамеченным. Далее следовал Донбасс – “мимо”, отметил депутат.

Четвертый месседж Путина касался газопровода “Турецкий поток” – на это тоже никто не обратил внимание, считает украинский парламентарий. Аналогичная реакция была и на “Северный поток”. Последующий рост цены на газ, как заявил нардеп, оказался Киеву “до лампочки”.

Потом президент России сделал Украине еще пять предупреждений. К ним Кузьмин отнес и иск к Незалежной в ЕСПЧ, обращение в ООН. Парламентарий также напомнил о статье Путина о единстве русского и украинского народов. Последний месседж – обвинение в адрес Киева из-за незаконного преследования политика Медведчука.

“А наши в ответ: кому не нравится – валите жить в Россию”, – написал Ренат Кузьмин, намекая на скандальное заявление президента Украины Владимира Зеленского о русских жителях Донбасса. Депутат задал риторический вопрос, понимают ли вообще власти Незалежной, какие могут быть последствия после предупреждений Путина.



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