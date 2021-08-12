Шойгу поздравил летчиков с днем ВВС

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу поздравил Военно-воздушные силы с профессиональным праздником.

Военно-воздушные силы отмечают в четверг 109-ю годовщину. Днем образования военной авиации РФ считается 12 августа 1912 года, когда вопросы воздухоплавания и авиации были переданы специально созданному органу – Воздухоплавательной части Генерального штаба.

«За годы своего существования Военно-воздушные силы внесли неоценимый вклад в дело укрепления обороны нашего Отечества. Показывая высочайшее мастерство и любовь к родине, защищали ее от посягательств врагов», – передает РИА «Новости» слова Шойгу.

Как отметил глава ведомства, сейчас военнослужащие ВВС продолжают славные традиции первых русских авиаторов, летчиков, проявивших героизм в период Великой Отечественной войны, испытателей авиационной техники и прославленных авиаконструкторов.

«Сегодня наши пилоты выполняют свой профессиональный долг в Сирии, несут боевое дежурство, оказывают помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий, решают другие важнейшие государственные задачи. Поздравляю всех с Днем Военно-воздушных сил!» – сказал министр.

Он также пожелал здоровья, жизненных сил и чистого неба над головой ветеранам, а личному составу ВВС – оптимизма и веры в свое дело, благополучия и новых успехов в службе.

Ранее командующий ВВС Сергей Дронов анонсировал учения с участием 450 самолетов и вертолетов.