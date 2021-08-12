 

Honor Magic 3 с круглым блоком камеры представят до конца августа

12.08.2021, 8:42, Разное
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В Сети появилась информация о грядущей новинке компании Honor. Magic 3 с круглым блоком камеры продолжит линейку флагманских смартфонов и выйдет до конца августа.
В Сети обнародовали информацию относительно грядущей новинки от китайского бренда Honor. Magic 3 получил дизайн, который некоторые блогеры не называют оригинальным. Так, флагманский смартфон сравнивают с устройствами компании Huawei, которой ранее принадлежала марка.

В первую очередь, эксперты обращают внимание на блок основной камеры девайса. Он слишком напоминает аналогичный элемент Pro-модификации аппарата Huawei Mate 40. Если судить по снимкам, опубликованным инсайдерами, в Honor Magic 3 можно ожидать объектив с возможностью 100-кратного увеличения, об этом говорит надпись«100Х». Напомним, в гаджете от Huawei в круглом фото-видео-датчиков реализован сенсор производства престижного производителя оптики Leica. О подобной коллаборации Honor информации пока нет.

Предположительно, модуль основной камеры включает четыре датчика с тремя сенсорами на 64 мегапикселя и одним 50-мегапиксельным. Это будут 11-м иллиметровый ультраширокоугольный объектив, а также монохромный. При этом надпись на корпусе Honor Magic 3 IMAX Enhanced говорит о сотрудничестве с IMAX и производителем аудиотехники DTS в разработке камер с высоким разрешением. Официальную презентацию могут провести сегодня, на ней компания раскроет все остальные подробности аппарата и его стоимость.

Источник: www.ferra.ru



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