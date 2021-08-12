“Шикарный огород”, “Какой бравый хозяин”. Зибров показал, как полет грядки и собирает огурцы с кабачками

“Перерывы между съемками и концертами выглядят так. Полный релакс. Дианка ловит моменты и выдает мне на память такие видео. Делюсь с вами!” – подписал видоролик Зибров.

Пост певца набрал больше 4 тыс. просмотров.

“Круто. У вас есть домашняя голубика?” – поинтересовалась в комментариях пользователь с ником lili_llili19. “Да!” – ответил ей Зибров.

“Какой бравый хозяин”, – похвалил певца valelove32.

“Ну шикарный огород. А у меня почему-то все запаздывает на пару недель: помидоры еще недоспили, а с кабачками вообще не понимаю, засеял в восемь раз больше, а уродило в 10 раз меньше, или это год такой”, – посетовал zirkova_mavpa.

Зибров ответил, что это все из-за погоды: “Сильные дожди, потом +40, затем ветер, который все вырывал. У нас побило много фруктов, к сожалению”.

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Контекст:

Зибров родился в 1957 году в селе Червоное Винницкой области. В 1981-м окончил оркестровый факультет Киевской консерватории имени Чайковского. В 1993 году Зиброву было присвоено звание заслуженного артиста Украины, а спустя три года – народного.

С 1994 года Зибров является директором и художественным руководителем Театра песни Павла Зиброва. В этом же году он женился. В 1997-м супруга певца Марина Зиброва родила дочь Диану – она работает концертным директором у своего отца.

От предыдущих браков у Марины Зибровой есть сын Александр (1982), а у Зиброва – сын Сергей (1983).

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