 

В Киеве полиция задержала мужчину, который приставал к прохожим и заявлял, что имеет при себе взрывчатку

12.08.2021, 7:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“На площади Конституции неизвестный приставал к прохожим и говорил, что имеет при себе взрывотехнические вещества. Для безопасности граждан правоохранители остановили мужчину, обеспечили охрану места происшествия, где нарушитель оставил сумку и вызвали взрывотехников”, – говорится в сообщении.

Во время проверки специалисты не нашли никаких опасных веществ.

По данным полиции, злоумышленник – уроженец Ивано-Франковской области 1981 года рождения. Для дальнейшего выяснения обстоятельств его доставили в районное управление полиции

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.07 / Названы продукты, которые нельзя есть на завтрак

01.06 / Советники Меркель едут в США для обсуждения “Северного потока – 2” – СМИ

31.12 / Регулятор медикаментов Сербии разрешил применение «Спутник V»

27.03 / ВС США готовятся к виртуальным учениям по противодействию РФ и КНР

08.12 / “Тебе нужно дать свободу”. 37-летняя Седокова показала 16-летнюю дочь

13.07 / Защита обжаловала арест Фургала

07.08 / В Калифорнии пожары уничтожили город Гринвилл

01.10 / Первые президентские дебаты в США обернулись «хаосом и волной личных нападок»

26.05 / В Калифорнии обнаружен окаменелый лес возрастом 10 млн лет

09.03 / 8 марта боевики на Донбассе нарушили перемирие девять раз – штаб ООС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика