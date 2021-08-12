В Киеве полиция задержала мужчину, который приставал к прохожим и заявлял, что имеет при себе взрывчатку

“На площади Конституции неизвестный приставал к прохожим и говорил, что имеет при себе взрывотехнические вещества. Для безопасности граждан правоохранители остановили мужчину, обеспечили охрану места происшествия, где нарушитель оставил сумку и вызвали взрывотехников”, – говорится в сообщении.

Во время проверки специалисты не нашли никаких опасных веществ.

По данным полиции, злоумышленник – уроженец Ивано-Франковской области 1981 года рождения. Для дальнейшего выяснения обстоятельств его доставили в районное управление полиции

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет.

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