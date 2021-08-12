В сети показали, как выглядит Софийская площадь после двух дней уборки. Фото, видео

https://www.facebook.com/antonov.vladyslav/posts/191796862981327

“Наш департамент общественной чистоты , отдела оперативного контроля, Шевченковская бригада: проверяем молекулярную чистку на Софиевской площади: несмотря на то что отдельные атомы резины еще есть, ситуация намного лучше, чем вчера”, – написал он.

https://www.facebook.com/antonov.vladyslav/videos/1133655500491733/

На кадрах видно, что на площади уже нет ярко выраженной “восьмерки” после дрифта, но плиты еще выглядят грязными.

Контекст:

Утром 10 августа на Софийской площади в Киеве проходили съемки, автомобили, брендированные Red Bull, дрифтовали на большой скорости в пешеходной зоне. В одной из машин была украинская певица alyona alyona.

СМИ писали, что это съемки рекламы для Red Bull. Сама компания накануне анонсировала дрифт ирландского гонщика Конора Шанахана.

В Киевской городской госадминистрации заявляли, что не давали разрешения на съемки и что в результате гонок на площади повреждено более 2 тыс. м² мощения. Предварительный ущерб оценили в 50 тыс. грн.

Полиция открыла уголовное производство по статье “хулиганство”. При этом на видеозаписях видно, что во время съемок на площади были полицейские. Прокуратура изъяла автомобили, которые участвовали в гонках.

Певица alyona alyona, которая была на съемках, рассказала, что ролик снимали ко Дню Независимости Украины. По ее словам, представители Red Bull уверяли, что получили все необходимые разрешения.

11 августа певица с командой чистила Софийскую площадь от следов дрифта. Площадь также отмывают клининговая компания, предположительно, нанятая Red Bull, и волонтеры организации “Києве, мий”, которые используют струю воды под высоким давлением.

В Red Bull принесли извинения и пообещали привести площадь в то состояние, в котором она была до начала съемок.

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