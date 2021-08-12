“Красивые человечки! Кайфушные”. Потап заселфился с Настей Каменских

“Золотой час!” – подписал на английском снимок 40-летний Потап.

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“Красивые человечки! Кайфушные”, – написал администратор фан-страницы исполнителя fanpotap.

“Выглядите сногшибательно!” – считает bear_and_diamond.

“Глаз радуется, когда смотришь на такую красивую пару. Счастья вам!” – пожелал ilya__bar.

“Две конфетки”, – прокомментировала фото julia__krivich.

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A post shared by Oleksii Potapenko (@realpotap)

Контекст:

Потапенко родился в 1981 году в Киеве в семье военнослужащего. Он окончил Национальный университет физического воспитания и спорта, получив профессию учителя физкультуры и тренера по водному поло и плаванию. Позже музыкант учился в Киевском национальном политехническом университете, став после окончания магистром экономических наук, предпринимательской деятельности и аудита.

Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. До этого они с 2006-го по 2017 год выступали в составе дуэта “Потап и Настя”. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

У Потапа есть 12-летний сын Андрей. Его мать – продюсер Ирина Горовая. С ней в браке рэпер жил с 1999-го по 2016 год.

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