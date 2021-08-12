В Украине подтвердили 1247 случаев COVID-19

Среди заболевших 77 детей и 41 медик.

Умерло за сутки 24 человека, выздоровело 1039 пациентов, госпитализировано 588 заболевших.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (205), Харьковской (93), Одесской (77), Донецкой (75) и Львовской (61) областях”, – говорится в сообщении.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 262 601 случай COVID-19, умерло 53 173 человека, выздоровел 2 194 791 пациент.

За сутки в Украине сделали 48 051 тестирование на коронавирус, из которых 22 049 – методом ПЦР, 8735 – методом ИФА, а также 17 267 экспресс-тестов на антиген. С начала эпилдемии в стране сделали 11,6 млн ПЦР-тестов на коронавирус.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1919999798163116

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным, подтвердили 147 случаев штамма коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”.

Вспышка заболеваемости, спровоцированная этим штаммом, может произойти в любой момент, подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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