Скандалы: Генералы МВД пришли в суд за работой

Фигуранты скандального дела бывшие заместители руководителя следственного департамента (СД) МВД генерал-майоры Александр Краковский и Александр Бирюков восстанавливаются на службе

Они обвиняются СКР в том, что в расчете на вознаграждение попытались освободить от уголовного преследования одного из крупнейших московских застройщиков. Дело с самого начала выглядело неоднозначным, и около тридцати сотрудников СД написали обращение к уполномоченному по правам человека, утверждая, что их руководителей привлекают к ответственности необоснованно.

После того как Генпрокуратура РФ вернула дело следствию, посчитав обвинение недоказанным, у офицеров появился шанс вернуться на службу. Жалобу господина Краковского на отставку суд рассмотрит уже сегодня, а один из его подчиненных, уволенных, что называется, за компанию, уже добился возвращения в МВД.

Как рассказали “Ъ” источники, апелляционная инстанция Мосгорсуда рассмотрела жалобу на увольнение с должности начальника второго отдела управления по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента Андрея Мецгера. Он проходит свидетелем по уголовному делу своих коллег генералов и полковника и был уволен по отрицательным мотивам. В декабре 2020 года Черемушкинский райсуд отклонил иск юриста, указывавшего на то, что он был незаконно уволен весной прошлого года в связи с уголовным преследованием его коллег: господин Мецгер являлся непосредственным начальником следователя по особо важным делам Александра Брянцева и одновременно подчиненным заместителя главы СД Александра Краковского.

Решение апелляционной инстанции оказалось довольно неожиданным: требование истца было признано законным. Как указала апелляция, в суде первой инстанции были неправильно истолкованы обстоятельства, имеющие значение для дела. Это решение дало основание рассчитывать на благополучный исход и генералу Краковскому, чью жалобу в Мосгорсуде рассмотрят сегодня. Ранее, напомним, Тушинский райсуд отказал в иске замглавы СД к Министерству внутренних дел.

Историю с уголовным делом бывших заместителей руководителя СД МВД генерал-майоров юстиции Александра Краковского и Александра Бирюкова, а также их подчиненного полковника Александра Брянцева “Ъ” не раз подробно описывал.

По данным СКР, генералы распорядились забрать уголовное дело в отношении московского девелопера Альберта Худояна, обвиняемого в хищении нескольких миллиардов рублей, из следственных органов московской полиции в СД для того, чтобы его развалить.

А началось уголовное преследование высокопоставленных следователей на основании внутренней проверки ГУСБ МВД, в том числе на результатах прохождения генералами и полковником обследования на полиграфе. Уже тогда в ведомстве к ситуации отнеслись неоднозначно: как рассказывал “Ъ”, около тридцати сотрудников следственного департамента написали обращение к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, настаивая на незаконности уголовного преследования господ Краковского, Бирюкова и Брянцева. Впрочем, последним это не помогло: всем троим было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Генералов президент РФ освободил от должностей, а министр Владимир Колокольцев уволил их из органов. Та же судьба ждала и тогдашнего руководителя СД МВД генерал-полковника юстиции Александра Романова. При этом, как считают фигуранты расследования, был нарушен порядок их отставок. При неочевидности преступления на время следствия их должны были отстранить от должностей, переведя в кадровый резерв министерства, а уже по итогам суда, в случае признания вины, увольнять из органов. Отчасти это нарушение признала и Генпрокуратура, надзирающая за следствием.

По его версии, как уже сообщал “Ъ”, фабула уголовного дела предпринимателя заключается в следующем. В 2015 году Mansfield Executive Ltd тогдашнего депутата Госдумы от «Справедливой России» Ильдара Саймиева выкупила 50% долей ООО «Авиасити», принадлежавшего Альберту Худояну. Компаньон понадобился бизнесмену для строительства на Ленинградском шоссе элитного жилого комплекса общей площадью почти 400 тыс. кв. м. Строительство планировалось на участках, арендованных «Авиасити» на длительный срок, однако долгое время оно не могло начаться из-за отсутствия разрешительных документов у компании господина Худояна. Именно с помощью связей нового компаньона он и рассчитывал решить эту проблему. Однако в 2016 году, по версии следствия, девелопер обманул своих партнеров и при содействии гендиректора своей фирмы Сергея Коноплева передал земельные участки стоимостью 4,2 млрд руб. третьим лицам под видом погашения искусственно созданной задолженности. Действия фигурантов квалифицированы как особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Снятие господином Брянцевым ареста с имущества, как считает истец, позволило девелоперу зарегистрировать 141 договор долевого участия, продав по ним недвижимость площадью 11,3 тыс. кв. м. Исходя из общей стоимости ЖК, которая оценивается в 17,9 млрд руб., офшор оценил свои потери в 538,4 млн руб. 79 коп. Истец адресовал свои претензии бывшим высокопоставленным следователям.

В Следственном комитете России, который ведет дело генералов, с позицией заявителя согласились и иск к уголовному делу приобщили. Сама компания Mansfield Executive Ltd признана потерпевшей. Ранее этот статус она получила и в деле Альберта Худояна и Сергея Коноплева, которое, как ранее сообщал “Ъ”, уже рассматривается судом. Правда, там исковые требования к фигурантам гораздо выше — $150 млн.

Вины в коррупционных отношениях ни девелопер, ни полицейские не признали. А традиционное развитие событий было нарушено весной этого года, когда Генпрокуратура отказалась утверждать обвинение в отношении генералов и полковника для передачи дела в суд, посчитав, что следствие не собрало никаких доказательств их вины. Дело было возвращено в ГСУ СКР, где объявили о новом расследовании, однако, как считает защита обвиняемых, новым доказательствам в нем взяться просто неоткуда. Сложившаяся ситуация и стала поводом для того, чтобы фигуранты расследования попытались вернуться в МВД.

Владислав Трифонов