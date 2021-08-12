Скандалы: Рыбная заводь Игоря Зубарева

Зачем сенатору от Карелии понадобилась сотня мелких компаний вместо одной крупной

Пока весь мир отчаянно борется с ковидом, люди болеют и умирают, рушится бизнес, страдает экономика, некоторые, вне всякого сомнения одаренные личности только процветают. Журнал Форбс опубликовал рейтинг 100 богатейших депутатов и госслужащих: их совокупный доход составил 75,9 миллиарда рублей, что на более чем 10 миллиардов больше, чем в 2019 году. Выходит, за период ковида слуги народные и бизнесмены стали только богаче.

Посмотрим на одного из этих счастливчиков. Член Совета Федерации Игорь Зубарев занимает в указанном рейтинге восьмое место, скакнув с 22-го, на которое его поместили в прошлом году. Суммарный доход депутата составляет 2421,99 миллиона рублей, в его владении 17 объектов недвижимости, передвигается он на Porsche Cayenne, не женат, о наличии детей информации нет.

Истоки

С портретов на нас смотрит моложавый и симпатичный, интеллигентного вида брюнет. Игорь Дмитриевич Зубарев родился в 1966 году в поселке Янтарный Калининградской области в семье учителя. В 17 лет поступил учеником токаря на Мурманский ремонтно-механический завод «Севреммаш».

Год спустя он приступает к учебе в СПТУ №16 в том же Мурманске, в 1985 году его призывают в армию. Демобилизовавшись, Игорь Зубарев все же решает получить интеллигентную профессию и поступает на медицинский факультет Петрозаводского университета по специальности «лечебное дело», но что-то с учебой не задалось, или же Зубарев смекнул, что врач – профессия по тем временам малоприбыльная и, окончив четыре курса, в 1993 был отчислен. И вот с этого момента и начинается восхождение молодого человека к вершинам бизнеса.

Путь к вершине

В лихие 1990-е молодой Игорь Зубарев бизнес начинал, как многие его ровесники, с коммерции: замдиректора по торговле ООО «Лотос» в Петрозаводске, коммерческий директор ООО «Титр». В веке нынешнем, а точнее с 2001 года, занялся рыбой, заняв место председателя сельхозяйственного производственного кооператива Рыболовецкий колхоз «Баренц Рыбак», а уже через 2 года становится председателем Союза рыбопромышленников Карелии, в который входят крупнейшие рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия республики. В 2011 году Зубарев был награжден медалью «За заслуги в развитии рыбного хозяйства России». Видимо, с рыбой Игорю Дмитриевичу удачно подфартило, в струю попал, своим делом занялся, потому как уже осенью 2003 года он побеждает на выборах в Законодательное собрание Республики Карелия 3-го созыва. Четвертый и пятый созывы также не прошли мимо нашего героя, и вплоть до 2016 года не покидал стен Заксобрания Карелии.

В сентябре 2016 года его избирают депутатом в Законодательное собрание VI созыва по списку партии «Единая Россия». Но уже 6 октября депутаты выдвигают Зубарева представителем Совета Федерации, он сдает мандат депутата и получает полномочия члена Совета Федерации, действующие до сентября 2021 года, войдя в комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Кресло сенатора не помешало Игорю Дмитриевичу приумножать свои доходы, которые растут как на дрожжах. По закону, бизнесом могут заниматься депутаты, которые работают на непостоянной основе. Не имеют права быть предпринимателями только депутаты Государственной думы. Однако Игорь Зубарев и поныне остается совладельцем ряда карельских компаний, таких как фирма «Согласие», занимающаяся морским рыболовством. Выручка «Согласия» в 2020 году составила, по данным СПАРК, 365 миллионов рублей. А в мае нынешнего года сенатор учредил ООО «Форель Карелии». Основной вид деятельности компании — пресноводное рыболовство. Огромные доходы принесла своим владельцам и бенефициару Зубареву рыболовецкая компания «Вирма» — более трех миллиардов рублей. Фирма существует с 2017 года, и прибыль с каждым годом здесь растет. По сведениям, представленным им в Совет Федерации, доход сенатора Зубарева в 2016 году составил 124,26 миллионов рублей. В 2017 году — 219,00 миллионов, а в 2018 году уже 564,43 миллиона. Не обошел своим вниманием сенатор-бизнесмен и прессу. В СМИ просочились сведения о том, что еще в начале 2014 года близкие к Зубареву люди стали владельцами популярного бренда «МК в Карелии».

Не рыбой единой

И все же часть предприятий, принадлежащих сенатору Игорю Зубареву, годами не вылезают из убытков.

Например, ООО «Группа Баренц» (переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков) последний раз показывала прибыль в 2014 году. По итогам 2020 года её убыток составил 80 млн рублей. При этом доля структуры также находится в залоге.

В минус ушло и другое предприятие Зубарева — ООО «Рыботорговая сеть», за 2017 год компания сработала в убыток на 4,4 миллиона рублей. Другая структура, ООО «Северо-Западный финансовый дом», созданная еще в 2002 году, также выглядит непрозрачно. Не имея ни выручки, ни стоимости активов, компания получила убыток в 211 тыс. рублей.

Еще одна компания Игоря Зубарева, занимающаяся рыболовством — ООО «Дельта-Трейд», является убыточной, начиная с 2013 года. Ни разу за все время фирма не приносила доход. В прошлом году «минус» на предприятии составил 103 тысячи рублей. Компания, занимающаяся арендой имущества, ООО «Инвест-Девелопмент», где Зубарев является бенефициаром, в 2017 году также потерпел крах — убытки составили 64,4 миллиона рублей. Выручка от продажи — 42 миллиона рублей.

Откуда дровишки?

Убытки убытками, но в целом, как мы видим, доход сенатора приумножился за последний год почти вдвое. Да еще и в период пандемии! Что это? Гений бизнеса или сама госпожа фортуна благоволит симпатичному сенатору? Но, если верить авторам регионального сайта «Блогер 51», не все так прекрасно в ненашем королевстве. Компании сенатора Зубарева могут недоплачивать налоги с отгруженной в Мурманске рыбы в бюджет. Приводится схема, которую пытаются приписать людям сенатора. Дескать, купить рыбу у зубаревских промысловиков напрямую после вылова невозможно. Сделки проходят через другие конторы, среди которых называются ООО «Онежская пристань», «Торговая компания», «Гвардия», «Петрофиш», «Рыбная компания», «Рыбторг», «Арктик Лайн», «Региональный рыбный альянс», «Золотое руно», «СкайНорд» и другие. Авторы утверждают, что деньги по фиктивным договорам займа из того же «Рыбторга» и других компаний могли выводиться на счета других организаций, ООО «Северо-Западный финансовый дом», управляющей компании «Панорама», строительной фирмы «Невская недвижимость». Улов могли продавать через фирмы-посредники, которые выставляют покупателям счета с учетом НДС. При этом сами эти суммы они в бюджет не уплачивают. Правда это или нет — понять сложно, но конкретно к Игорю Зубареву никаких претензий нет. Не в этом ли секрет успеха, когда половина бизнеса в залоге?

— Появление у некоего бизнесмена множества небольших компаний, работающих в одном направлении, но осуществляющих различный набор функций — это основной признак так называемого «дробления бизнеса», — говорит судебный юрист, руководитель юротдела ИД «Версия» Кирилл Штыхно.

— Как правило, эта схема используется в целях оптимизации налогообложения, например, когда для части компаний применяется налоговый режим УСН с целью не платить НДС. Также такое «дробление» используется, если бизнесмен, владея крупной компанией, имеет желание участвовать в тендерах, по которым основное требование — иметь статус субъекта малого предпринимательства (СМП). Небольшая компания или несколько таких, с низким количеством персонала и невысоким доходом, без лишних усилий может, имея необходимый статус, заполучить «заветное место под солнцем». Кроме того, нельзя исключать, что целью «дробления» основного бизнеса может быть получение возможности более гибко управлять ликвидацией, «удалить из бизнеса» намеренно отягощенную долгами компанию. Как видите, целей у лица, создающего такого «спрута», может быть множество. Справедливости ради, не всегда они могут быть связаны только лишь с попыткой «обойти закон», экономить — это естественное желание любого здравомыслящего человека, но мне видится, что цель «дробления» бизнеса лежит на поверхности.

Учитывая нагрузку, которую должен получать сенатор в связи с управлением своей огромной бизнес-империей, да еще и так успешно управлять, с такими то доходами, встает вопрос — сколько времени у него остаётся на собственно представительскую и законотворческую деятельность? Прямое владение и управление бизнесом для представителей обеих палат российского парламента идет в разрез с российским законодательством. Однако, доли господина Зубарева в той же ООО «Форель Карелии», похоже, не находятся в доверительном управлении. Более того, сенатор одновременно является руководителем в трех, а учредителем аж в 91-й организации!

Видимо, все же он все успевает, пандемия и ограничения его империи тоже нипочем, рыбу то ловить и есть всегда люди будут. Учитывая скакнувшие за год доходы Игоря Зубарева, рыбу наши граждане стали есть вдвое больше…

Фериде Абдурахманова