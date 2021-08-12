Казахские националисты называют русскоговорящих гастарбайтерами

Ахметбеков Асхат

11.08.2021

В Казахстане националисты организовали «языковые патрули», пишет российское интернет-издание

Скриншот видео youtube.com/channel/Til Maydani онлайн партиясы

Российское издание ополчилось на отдельных казахстанцев за так называемые языковые рейды – то есть проверки использования казахского в магазинах и государственных учреждениях. При этом в материале Lenta.ru их именуют “казахскими националистами”.

По информации интернет-издания, во время проверок активисты во главе с основателем канала Куатом Ахметовым проверяют, переведены ли этикетки в магазинах на казахский и общаются ли продавцы и госслужащие с посетителями на государственном языке.

Авторы данной статьи акцентируют внимание на том, что подобные «языковые патрули» проводятся во многих крупных городах Казахстана, в том числе в столице страны Нур-Султане, Алматы, Павлодаре, Уральске и других. При этом, российские журналисты утверждают, что русский язык в Казахстане является государственным.

Напомним, согласно ст. 7 Конституции в Республике Казахстан государственным является казахский язык. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык.

«Несмотря на то что русский тоже является государственным языком в республике (в Казахстане, согласно пункту 2 статьи 7 Конституции РК, в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским языком официально употребляется русский язык – AR), в заголовках к некоторым роликам казахские националисты в хамской и безграмотной манере называют русскоговорящих казахстанцев гастарбайтерами (видео «Алматы гострабайтер Слава нацист отказывается обслуживать потребителя на государственном языке РК») и обвиняют их в фашизме (видео «Астана Русский Фашизм казахов не обслуживают принципиально для них важно чтобы говорили на русском»). Кроме того, в одном из своих роликов активисты заставили русскую жительницу Актау извиняться на камеру за ее утверждение о том, что в советский период этот город был построен русскими», – говорится в сообщении российского интернет-издания.

Ранее в Кыргызстане мужчина напал на сотрудницу детского центра из-за того, что она разговаривала с ним на русском языке. До этого он в грубой и оскорбительной форме потребовал, чтобы она обслуживала его исключительно на кыргызском языке.

До этого в Кыргызстане закрыли дело об избиении мальчика, которого сверстники травили за то, что он русский и «не верит в Аллаха». Несмотря на широкий общественный резонанс, власти республики ограничились извинениями перед семьей ребенка и профилактическими беседами с виновниками происшествия.

Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни преследуется по закону (ст. 174 УК РК)