 

Пострадавших при крушении Ми-8 доставили в Петропавловск-Камчатский

12.08.2021, 7:12, Новости дня
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Пострадавших в результате крушения вертолета Ми-8 на Курильском озере доставили в Петропавловск-Камчатский, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

«Вертолеты приземлись в Петропавловске-Камчатском, далее пострадавших на каретах скорой помощи повезут в краевую больницу», – приводит слова представителя пресс-службы регионального минздрава ТАСС.

«В результате поисково-спасательной операции к настоящему времени спасено восемь человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Организована экстренная доставка пострадавших в медицинские учреждения краевой столицы. К месту прибытия вертолета в Петропавловске-Камчатском выехали медицинские службы, которые сразу же доставят пострадавших в больницу для оказания необходимой помощи. Поисково-спасательная операция продолжается», – сообщили в пресс-службе правительства региона.

Принять пострадавших готова и Озерновская районная больница (расположена примерно в 200 км т места ЧП), которая обеспечена всем необходимым для оказания квалифицированной медицинской помощи, рассказала старшая медсестра медучреждения Наталья Алешкевич. «У нас всего хватает, свободные койки в достаточном количестве. В медучреждении на данный момент дежурят четыре медсестры, в том числе и операционная, и четыре врача. Информации о том, сколько человек к нам поступит, еще нет, так как на месте ЧП практически нет связи. Но мы готовы принять всех, кому потребуется помощь», – сообщила Алешкевич.

Напомним, в четверг на Камчатке в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника упал вертолет Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту. В результате крушения воздушного судна, по предварительной информации, погибли восемь человек. По другим данным, выжили девять человек – семь пассажиров и два члена экипажа.

Первых выживших подняли из воды сотрудники Кроноцкого заповедника, которые услышали хлопок о воду и оперативно направились к месту падения вертолета на лодках для спасения людей. Проводится спасательная операция.

На место ЧП вылетели два борта Центра медицины катастроф и вертолет Ми-8 МЧС России. Направленные к месту ЧП бригады врачей усилены работниками скорой медицинской помощи, укомплектованы противошоковыми медицинскими препаратами и другими необходимыми средствами. При правительстве Камчатского края создан оперативный штаб, который возглавил губернатор Владимир Солодов.

По факту произошедшего организована прокурорская проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов. Среди основных версий причин крушения воздушного судна рассматриваются отказ двигателей и ошибка пилотирования.



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