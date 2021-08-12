 

Гидрометцентр предупредил россиян об аномальной жаре

12.08.2021, 7:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В большей части РФ до конца рабочей недели ожидаются аномальные температуры, превышающие норму на 7-10 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Выпущен прогноз, где указаны регионы с аномальной температурой. В Архангельской области, в Вологодской, республике Коми и в Мурманской области аномальная высокая температура в ближайшие дни. Она на 7-8 градусов выше нормы. Максимальные значения будут от 24 до 29 градусов. В Ненецком автономном округе тоже будет превышение температуры, но там будет +20. То есть норма – 13 градусов, а сейчас 20 градусов», – приводит слова научного руководителя Гидрометцентра РИА «Новости».

Вильфанд также отметил, что на юге центра Европейской РФ (Тамбовская, Белгородская, Курская, Воронежская области) прогнозируется температура, значительно превышающая норму. Максимальные температуры составят 30-35 градусов, в Воронежской области до 37 градусов.

«Очень высокая температура в Рязанской области – до 35 градусов, в Ивановской – до 28 градусов. В Приволжской федеральном округе на 7-10 градусов выше нормы. Температура в южной половине – до 34-39 градусов, в северной половине – 27-35 градусов. На востоке Приволжского округа температуры не такие высокие», – добавил Вильфанд.

Он уточнил, что в Астраханской, Ростовской области и Калмыкии ожидается 39-41 градус тепла – на 8-10 градусов выше нормы.

Также температуры выше нормы прогнозируются в Северо-Кавказском федеральном округе, в Ставропольском крае, в Дагестане, Северной Осетии и других. Там, по словам синоптика, воздух прогреется до 37-39 градусов.

Как отметил Вильфанд, температура выше нормы на 7 градусов в Тыве, а на Таймыре выше нормы на 10 градусов, то есть абсолютное значение – 15-18 градусов. Также жара ожидается на Дальнем Востоке. В Хабаровском крае, Якутии и Магаданской области ожидаются 29-32 градусов тепла.

«Такая ситуация не способствует природному тушению пожаров», – заключил Вильфанд.

Напомним, президент Владимир Путин предупреждал о быстрых темпах потепления в России. Так, в минувшее воскресенье научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о наступлении аномальной жары в ряде регионов России. Экстремально жаркая погода наблюдалась в ряде регионов РФ также в июле. Ранее климатолог Александр Чернокульский отмечал, что РФ станет одной из первых стран, которая столкнется с волнами жары, вызванными глобальным потеплением.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.04 / Соболь приговорили к исправительным работам условно

19.05 / На Урале создан материал, защищающий от радиации

12.03 / Ляшко: Коронавирус продолжает набирать агрессивность

19.01 / ФБР предупредило о планах ультраправых проникнуть на инаугурацию Байдена

20.02 / Суд признал Навального виновным в клевете на ветерана

17.05 / Встреча Байдена и Путина может пройти в Швейцарии – СМИ

12.09 / В РФ за сутки выявили 5,4 тыс. случаев коронавируса

02.07 / Ученые рассказали о пользе употребления в пищу жирной рыбы

29.12 / Euronews – в России разработали «социальный дальномер» для безопасной дистанции

17.02 / Alyosha и Тополя обменялись в сети публичными сообщениями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика