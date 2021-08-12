Гидрометцентр предупредил россиян об аномальной жаре

В большей части РФ до конца рабочей недели ожидаются аномальные температуры, превышающие норму на 7-10 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Выпущен прогноз, где указаны регионы с аномальной температурой. В Архангельской области, в Вологодской, республике Коми и в Мурманской области аномальная высокая температура в ближайшие дни. Она на 7-8 градусов выше нормы. Максимальные значения будут от 24 до 29 градусов. В Ненецком автономном округе тоже будет превышение температуры, но там будет +20. То есть норма – 13 градусов, а сейчас 20 градусов», – приводит слова научного руководителя Гидрометцентра РИА «Новости».

Вильфанд также отметил, что на юге центра Европейской РФ (Тамбовская, Белгородская, Курская, Воронежская области) прогнозируется температура, значительно превышающая норму. Максимальные температуры составят 30-35 градусов, в Воронежской области до 37 градусов.

«Очень высокая температура в Рязанской области – до 35 градусов, в Ивановской – до 28 градусов. В Приволжской федеральном округе на 7-10 градусов выше нормы. Температура в южной половине – до 34-39 градусов, в северной половине – 27-35 градусов. На востоке Приволжского округа температуры не такие высокие», – добавил Вильфанд.

Он уточнил, что в Астраханской, Ростовской области и Калмыкии ожидается 39-41 градус тепла – на 8-10 градусов выше нормы.

Также температуры выше нормы прогнозируются в Северо-Кавказском федеральном округе, в Ставропольском крае, в Дагестане, Северной Осетии и других. Там, по словам синоптика, воздух прогреется до 37-39 градусов.

Как отметил Вильфанд, температура выше нормы на 7 градусов в Тыве, а на Таймыре выше нормы на 10 градусов, то есть абсолютное значение – 15-18 градусов. Также жара ожидается на Дальнем Востоке. В Хабаровском крае, Якутии и Магаданской области ожидаются 29-32 градусов тепла.

«Такая ситуация не способствует природному тушению пожаров», – заключил Вильфанд.

Напомним, президент Владимир Путин предупреждал о быстрых темпах потепления в России. Так, в минувшее воскресенье научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о наступлении аномальной жары в ряде регионов России. Экстремально жаркая погода наблюдалась в ряде регионов РФ также в июле. Ранее климатолог Александр Чернокульский отмечал, что РФ станет одной из первых стран, которая столкнется с волнами жары, вызванными глобальным потеплением.