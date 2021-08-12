После крушения Ми-8 на Камчатке восемь человек пропали без вести

Из шестнадцати человек, находивших на борту потерпевшего крушение на Камчатке вертолета Ми-8, восемь пока не найдены, сообщил коммерческий директор авиакомпании «Витязь-Аэро» Дмитрий Черных.

«Восемь пострадавших уже доставлены в Петропавловск-Камчатский, остальные восемь пока не найдены. Все пассажиры были застрахованы, вопрос о выплатах будет решаться в индивидуальном порядке. Суммы пока я называть не готов, это не решено. Но помощь точно будет оказана», – приводит слова Черных ТАСС.

Тем временем вертолет Ми-8 МЧС РФ со спасателями и водолазами на борту прибыл в район Курильского озера Кроноцкого заповедника. «С собой у специалистов есть все необходимое оборудование для проведения аварийно-спасательных работ», – сообщили в пресс-службе ведомства. В спасательной операции участвуют более 60 человек, задействовано десять единиц техники.

В пресс-службе ГУ МЧС региона также сообщили, что глубина затопления упавшего в Курильское озеро вертолета Ми-8 составляет больше 100 метров. «Специалисты водолазной службы имеют снаряжения для работы на глубине до 20 метров. Дальнейшие решения будет принимать оперативный штаб Камчатского края», – сообщил представитель пресс-службы.

Напомним, в четверг на Камчатке в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника упал вертолет Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту. В результате крушения воздушного судна, по предварительной информации, погибли восемь человек. По другим данным, выжили девять человек – семь пассажиров и два члена экипажа.

Первых выживших подняли из воды сотрудники Кроноцкого заповедника, которые услышали хлопок о воду и оперативно направились к месту падения вертолета на лодках для спасения людей. Восемь пострадавших вертолетом были доставлены в Петропавловск-Камчатский и госпитализированы в Камчатскую краевую больницу. Состояние двоих пациентов, по предварительной информации, медики оценивают как тяжелое.

По факту произошедшего организована прокурорская проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов. Среди основных версий причин крушения воздушного судна рассматриваются отказ двигателей и ошибка пилотирования.