 

Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро

12.08.2021, 7:11, Новости дня
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в четверг вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,25 копейки, курс евро поднялся на 47 копеек.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в четверг вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,25 копейки и составил 73,38 рубля. Курс евро поднялся на 47 копеек – до 86,66 рубля, передает ТАСС.

Накануне курсы рубля к доллару и евро на открытии торгов не изменились.



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