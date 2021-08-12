 

В Раде предостерегли Киев от игнорирования предупреждений Путина

12.08.2021, 7:10, Новости дня
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Депутат Рады Ренат Кузьмин предостерег украинские власти от неадекватной реакции на предупреждения президента РФ Владимира Путина.

Парламентарий пояснил, что российский лидер неоднократно указывал на ошибочную политическую линию Киева, однако власти Украины предпочли проигнорировать предупреждения со стороны восточного соседа, передает РИА «Новости».

«Первый месседж Путина украинской власти был по поводу Майдана. Никто его не понял. Второй месседж – Крым. Опять не дошло. Третий – Донбасс. Мимо. Турецкий поток. Пофиг. Северный поток – 2. Аналогично. Увеличение цены на газ. До лампочки», – написал Кузьмин на своей странице в соцсети Facebook.

Кроме того, парламентарий напомнил об иске к Украине в ЕСПЧ, заявлении в ООН, статье Путина об Украине и реакции главы РФ на преследование лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука.

«А наши в ответ: кому не нравится – валите жить в Россию… Как думаете, они действительно не понимают, чем все это может закончиться? И даже после слов Путина о том, что Украина при выходе из СССР незаконно отхватила чужие территории с многомиллионным населением?» – задался вопросом парламентарий.

Напомним, в прошлую субботу бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предупредил о приближающемся разделе Украины. Ранее Мураев предсказал распад Украины на четыре части.



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