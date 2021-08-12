Мнение: О безнаказанном мешании с г***м России и русских

Ну вот, имперские амбиции снова полезли – буквально из ничего. Такие все обидчивые стали…

Короче – понеслось. Новая истерика. Теперь вдруг от того, что якобы выяснилось – «русских, нас с вами, можно мешать с дерьмом совершенно безнаказанно. Обидно, но факт».

Это всё к тому, что намедни бывший посол Азербайджана в Белоруссии, Молдове и Пакистане Исфандияр Вагабзаде в перепалке с главой ЛДПР, сыном юриста Владимиром Жириновским якобы заявил, что русские — свиньи.

По большому счёту, сравнение со свиньёй было адресовано лично российскому политику. Но и неосторожных слов экс-дипломата, что «воняет твоя нация» и что «эта вонь распространилась по всему миру», хватило для скандала. Который, в общем-то, был спровоцирован самим эпатажным российским депутатом, который днями ранее назвал азербайджанцев баранами, а президента Республики Ильхама Алиева пообещал вызвать на ковёр. Но кому какое дело, когда задета национальная гордость великороссов.

И вот уже понеслись по СМИ сентенции – мол, «это оскорбление чудовищно» и смывается только кровью. Мол с нами так нельзя!

И зашумели витии – дескать, разве бывший дипломат мог не понимать, на что он покушается своими словами? Мог не понимать, что такое не оставляют безнаказанным? Мог. И понимал. И допускал как раз, что «за слова» ему ничего не будет.

Ибо в том-то и дело, что как бывший дипломат — он всё понимает. Оскорблять – можно. Там, сзади, Турция. А у России с Турцией — газовый контракт, строительство АЭС, поставки С-400. Так что можно не ждать на пороге Петрова с Бошировым (что было бы реальным вразумлением). Не страшно. А всё остальное — выражение озабоченности МИД, грозные заявления официальных лиц и т.п. – просто сотрясение воздуха.

Щёки можно надувать сколько угодно и даже топать ножкой и грозить кулачком. Но на самом деле – все слова о «защите русских» — это бла-бла-бла на потребу публике. Даже дома. Где нулевая толерантность к распоясавшимся здесь мигрантам? Где вменяемая миграционная политика? Где предоставление рабочих мест в первую очередь собственному населению? Где, наконец, жёсткие экономические санкции к странам, дискриминирующим проживающих там русских?

В реальности все определяют #деньги. Те деньги, за которые нас уже фактически продали граждане из верхнего мира. А значит — русских можно мешать с дерьмом. Обидно, но факт (отсюда).

Конечно, и филиппики Владимира Жириновского, и угрозы зампреда Госдумы Петра Толстого, и обилие комментариев в российских СМИ – всё можно было бы списать на предвыборную кампанию, которой стараются придать хоть какой-то драйв. Но это лишь фон. Сама ответная реакция возмущения, живо напоминающая известный анекдот про экзамен в МГИМО и дипломатическую ноту с тремя ошибками (две из которых в матерных словах), разве не есть отражение «да как кони посмели, какие-то ***!»? Разве не есть это всё – порождение имперского комплекса, прошитого в каждом русском чуть ли не на генетическом уровне?

А будет ли он изжит хоть когда-нибудь?

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