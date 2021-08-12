Шоу — Путину

Как президент встречался с подсадными рабочими башкирского завода.

6 августа Путин приехал в Башкирию на открытие первой очереди завода «Цемикс», который занимается производством сухих строительных смесей. Завод принадлежит австрийскому холдингу «Ласселсбергер», основная цель строительства — сократить импорт белого цемента. На торжественном мероприятии по запуску «Цемикс» присутствовали инвесторы, глава Башкортостана и, как было заявлено Путину, работники завода. Однако буквально через несколько часов после того как трансляция мероприятия была показана на федеральных каналах, местные жители заметили, что три женщины, на которых была форма работников завода и которым дали задать вопрос Путину, являются сотрудницами администрации Абзелиловского района Республики Башкортостан.

Предприятие «Цемикс» построено в Абзелиловском районе Башкортостана и сдано в эксплуатацию в конце прошлого года. Основной доход жители района получают за счет молочно-мясного производства, разведения лошадей и выращивания зерновых культур. Именно поэтому, когда впервые стало известно о том, что здесь будет построен завод, многие местные жители забеспокоились: предприятие может загрязнять природу. Однако их заверили, что на «Цемикс» будут производить сухой цемент, что снизит количество выбросов в атмосферу в 10 раз. Завод стал одним из крупнейших инвестиционных проектов Среднесрочной комплексной программы экономического развития Зауралья. Планируется, что на «Цемикс» будет создано 220 рабочих мест, прямо сейчас на предприятии работает около 140 человек.

К приезду Путина «Цемикс» и весь Абзелиловский район готовились основательно: убрали старую стелу, которая стояла на въезде в район с десяток лет, уложили новую дорогу, скосили траву, покрасили заборы, несколько дней отмывали асфальт вокруг завода.

Глава Башкортостана Радий Хабиров даже похвалил главу района Ильдара Нафикова за то, что так хорошо «почистили» местность.

Открытие завода началось с речи Путина. Президент поблагодарил строителей, инженеров, технологов, которые участвовали в строительстве «Цемикс», назвал Австрию ключевым партнером РФ в Европе и пообещал поддерживать увеличение взаимных инвестиционных потоков.

Сразу после торжественного открытия Путину устроили экскурсию по заводу, а затем состоялась встреча с «простыми сотрудниками» «Цемикс». Около двадцати человек в желто-синей спецформе рабочих сели перед президентом, чтобы задавать ему вопросы. Первыми выступили гендиректор «Цемикс» Самат Тарыбаев и его заместительница Залия Сиргалина, которые благодарили Путина за приезд. После их вопросов даже президент отметил, что на встрече «собрали одно начальство». Затем слово дали Гузель Янбердиной, на которой была форма рабочих завода. На сайте администрации района ее должность обозначена, как «главный инженер отдела капитально строительства», правда, о том, что этот отдел никакого отношения к заводу не имеет, гражданка не упомянула. Гузель Янбердина — сотрудница районной администрации, и отдел также является частью администрации. Она спросила Путина о том, когда на олимпиаде будет снова звучать российский гимн. Затем слово дали заместителю директора ООО «Медиасервис», которое тоже отношения к заводу не имеет. Следующий вопрос задавала Розалия Булатова, еще одна сотрудница администрации, одетая в форму рабочих завода. Девушка спросила, когда будет закончена газификация местных районов. После нее еще одна работница ООО «Медиасервис» узнала у Путина, нравится ли ему местный мёд.

Гузель Янбердина. Cкриншот из видеозаписи встречи

Вопрос Путину задала также Азалия Ягудина, которая на сайте администрации Абзелиловского района числится как госинспектор по жилищным субсидиям. Однако Путину она представилась главным инженером. Где именно она работает главным инженером, Ягудина не уточнила.

Скриншот с сайта администрации Абзелиловского района республики Башкортостан. Здесь Азалия Ягудина указана, как государственный инспектор по жилищным субсидиями

«Главный инженер» Азалия Ягудина в форме рабочей завода «Цемикс» на встрече с Владимиром Путиным. Фото: личная страница Ягудиной в Instagram

В общем, из всех, кто задал вопросы, реальным рабочим «Цемикс» был лишь один человек — Станислав Ишмаев, мастер по отгрузке. Ишмаев спросил у Путина, планируется ли дальнейшая реализация программы льготного кредитования для населения.

Как нам рассказал другой работник «Цемикс» Хан Акбашев (имя изменено по просьбе героя. — Ред.), из всех, кто присутствовал на встрече, реальное отношение к заводу имеют лишь несколько человек, все остальные, как выразился Акбашев, «подсадные утки».

На вопрос о том, присутствовал ли он сам на встрече с Путиным, Акбашев смеется: «Меня кто туда возьмет? Эти фээсбэшники же хорошо проверили всех. Я-то против власти этой. Я не разделяю мнение их, я не с «правильной» партии. А тех работников, [которых допустили], заранее выбрали, проверили их — подходят. Их увезли за две недели до встречи в санаторий «Березки» в Якты-Куле. Они там были на самоизоляции, чтобы Путина не заразить. В тот день нас, [сотрудников, которых не допустили до встречи с президентом], пускали на завод только с паспортом и с ПЦР-тестом. Стояли менты, фээсбэшники, фэсэошники, все проверяли».

По словам Акбашева, в день приезда президента остальным

рабочим, которых не допустили до встречи, запретили выходить с завода (их не выпускали с восьми утра до часу дня), подходить к окнам.

Сам завод стоял, станки и печи не работали.

Первыми о «подставных лицах» на встрече с Путиным сказал местный паблик «Черное Белое Аскарово Абзелиловский район». Пост сразу набрал большое количество просмотров и комментариев. «Это ради массовки, скорее всего, обученные, надрессированные, знают, что сказать», — пишет один из пользователей. Объяснять ситуацию в комментариях стал первый заместитель главы района Руслан Халилов: «Без негатива, разъясню: да, встреча с рабочими завода и пригласили три человека из отдела капитального строительства, никакой подставы, вы всех их знаете, простые специалисты (на экране всех не распишешь кто откуда, а назвали общей фразой). Нашим дали возможность задать три вопроса: про олимпиаду, газ и развитие села. Актуально газификация, президент пообещал, что к 2022 году вопрос закроют по уличному газопроводу, начнут с Даутово» (орфография и пунктуация сохранены. — Ред.).

На вопрос о том, почему они тогда были в форме рабочих, Халилов ответил, что это сделано в целях безопасности, мол, правила производства такие. Однако на встрече было много людей, на которых никакой специальной формы не было. Давать комментарии «Новой газете» как Халилов, так и работницы администрации, присутствовавшие на встрече с Путиным, не стали. Глава района Ильдар Нафиков во время разговора с «Новой» начал объяснять, что это уже «пройденная тема», про которую не нужно писать. Отвечать на дальнейшие расспросы Нафиков также отказался.

Это далеко не первый раз, когда на встречах с Путиным оказываются «подставные» люди. Так, в 2016 году Путин с Медведевым якобы случайно встретились с рыбаками на озере Ильмень. Затем, через несколько месяцев, этих же «рыбаков» заметили на фотографии рядом с Путиным, сделанной во время рождественской службы. Позже выяснилось, что одной из «рыбаков» была генеральный директор новгородской компании «Еврохимсервис».

Фариза Дударова

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