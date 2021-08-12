Могут ли выселить из единственной квартиры из-за просрочек?

12.08.2021, 6:33, Детали

Теги: Безработица, Работа

– Остался без работы и, соответственно, возникли проблемы с ипотекой. Один платеж уже пропустил, скоро второй, а платить нечем. Жена говорит, что из квартиры не имеют права выселить, поскольку у нас дети, и это жилье – единственное. Так ли это на самом деле? И может сейчас, в пандемию действуют какие-то особые условия? – Олег У. (Ярославль)

Отвечает юрист ярославского отделения Банка России Олег Масков:

– По закону об ипотеке, если заемщик за год просрочил четыре и больше платежей по кредиту, банк вправе взыскать заложенное жилье через суд. При этом у должников нельзя отбирать единственное жилье. Но это не относится к дорогой недвижимости. Когда должник владеет дорогим жильем, пусть и единственным, в ходе банкротства его можно выставить на торги. А на вырученные деньги приобрести для него более скромную недвижимость. Остаток суммы пойдет на покрытие долга перед кредитором. В этом случае заложенную квартиру или дом могут продать, выселив и жильцов с детьми.

Период послаблений, который действовал для некоторых должников, уже закончился (Банк России рекомендовал кредиторам до 31 марта 2021 года не требовать продажи заложенного жилья, если заемщик или члены его семьи заболели коронавирусом или у них резко снизились доходы в связи с пандемией). Поэтому чтобы не доводить дело до крайней ситуации, рекомендую вам срочно обратиться в банк и совместными усилиями найти приемлемый для вас выход из положения.

Например, чтобы заемщики не лишились квартиры или дома из-за временной потери дохода, закон разрешает им взять ипотечные каникулы. В этом случае у вас появится период, свободный от платежей, для трудоустройства и восстановления платежеспособности. Если финансовое положение не восстановится полностью, можно обратиться в банк с просьбой реструктурировать кредит — уменьшить ежемесячные взносы и удлинить срок выплат. Нередко уменьшить платежи позволяет рефинансирование долга в других банках. В любом случае при возникновении проблем с платежами нужно идти в банк и искать выход, чтобы справиться с трудностями и сохранить статус надежного заемщика.