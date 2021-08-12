 

В США предупредили Европу о расплате за «Северный поток – 2»

12.08.2021, 6:13, Новости дня
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Благодаря трубопроводу «Северный поток – 2» Германия, вероятно, получит более низкие цены на газ, но для остальных стран Евросоюза энергетика и безопасность станут более дорогостоящими, предположила обозреватель Юлия-Сабина Джоджа в статье для журнала National Interest.

По мнению автора статьи, успешное завершение сделки между Москвой и Берлином по «Северному потоку – 2» чревато серьезными экономическими последствиями не только для Восточной Европы, но и для всего Евросоюза, передает РИА «Новости».

«Экономические, политические последствия и последствия в сфере безопасности, которые последуют за введением в строй газопровода, будут значительными, а расплачиваться в основном придется Восточной Европе», – считает Джоджа.

Публицист утверждает, что для Украины запуск нового газопровода будет означать повышение цен на голубое топливо, и «ситуация будет становиться все опаснее».

«Лишение Украины транзитных сборов – это часть существующей тенденции, которая ведет к сокращению экономических выгод и ослаблению энергетической безопасности Восточной Европы», – утверждает автор статьи.

Ранее сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что Вашингтон не отказался от давления на российский газопровод «Северный поток – 2», начинается второй раунд противодействия проекту со стороны Соединенных Штатов.

Накануне Пушков предположил, что назначение спецпосланника США по «Северному потоку – 2» означает намерение Вашингтона помешать ввести газопровод в эксплуатацию, раз проект не удалось сорвать на этапе строительства.

Напомним, в понедельник стало известно, что президент США Джо Байден назначил Амоса Хохштейна спецпосланником по «Северному потоку – 2». Позже в Госдепе раскрыли задачи Хохштейна на посту старшего советника Госдепа США по энергетической безопасности.

Американист Дмитрий Дробницкий в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Новый спецпосланник США по «Северному потоку – 2» Амос Хохштейн был в группе тех, кто говорил: только дайте мне на пять дней в руки ресурсы, я остановлю газопровод. Если бы в задачи Хохштейна входило противодействие России, то у нас бы появился очень опасный враг». В МИД РФ заметили, что ранее уже было «много номинаций, было много деклараций, было много намерений, которые, к сожалению, дальше декларативной формы никуда не шли», потому «будем исходить из практических шагов американской стороны».



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