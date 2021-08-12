Шойгу обсудил с главой Пентагона меры по снижению потенциальных рисков

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел по телефону переговоры с американским коллегой, главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщили в российском оборонном ведомстве.

«Состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина. Обсуждены итоги двусторонних консультаций по стратегической стабильности, а также вопросы глобальной и региональной безопасности», – цитирует сообщение Минобороны РИА «Новости».

Между тем пресс-секретарь Пентагона Джон Кибри сообщил, что беседа между главами ведомств проводилась для обеспечения открытости в этой области.

«Цель телефонного разговора заключалась в поддержке усилий по обеспечению транспарентности и снижению рисков после возобновления 28 июля диалога по стратегической стабильности между США и Россией в Женеве (Швейцария)», – отметил Кирби, передает ТАСС.

Напомним, в конце июля в Женеве состоялся первый в 2021 году раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности.

В ходе переговоров стороны обсудили новый формат контроля за ядерным оружием. В ходе встречи РФ призвала учитывать в переговорах ядерное оружие Британии и Франции.