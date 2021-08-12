Россия указала Госдепу на ситуацию с правами человека в США

Посольство РФ в Вашингтоне предложило Госдепартаменту США вместо критики Москвы обратить внимание на ситуацию с правами человека в Соединенных Штатах и ознакомиться с соответствующим докладом российского внешнеполитического ведомства.

«Официальный представитель Госдепартамента [США Нед Прайс] продолжает критиковать Россию за якобы имеющие место нарушения прав человека. Тем временем самое время США обратить внимание на ситуацию внутри своей собственной страны», – подчеркивается в заявлении российских дипломатов, опубликованном в Twitter дипмиссии.

«Вот некоторые ориентиры», – указало российское посольство, прикрепив ссылку на сайт МИД России, где размещен доклад «О ситуации с правами человека в отдельных странах», в котором упоминаются в том числе и США.

Напомним, в июне прошлого год официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила власти Соединенных Штатов в нарушении международного права и Конституции США в связи с нападениями американских правоохранителей на журналистов.

Ранее РФ потребовала от США выполнения рекомендаций ООН по соблюдению прав человека. В частности, в МИД подчеркнули, что Соединенные Штаты обязаны закрыть тюрьму в Гуантанамо, отменить масштабные программы слежки со стороны американских спецслужб за своими и иностранными гражданами, прекратить внесудебные казни и убийства, принять немедленные меры по недопущению расовой дискриминации и насилия, искоренить полицейский произвол, навести порядок в пенитенциарной системе, пресечь торговлю детьми под видом усыновления, исправить ситуацию с соблюдением прав мигрантов, остановить похищения людей по всему миру, ввести мораторий на смертную казнь и прекратить нарушения международного гуманитарного права.