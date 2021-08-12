 

Пушков предсказал новые попытки США помешать «Северному потоку – 2»

12.08.2021, 5:52, Новости дня
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Сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что Вашингтон не отказался от давления на российский газопровод «Северный поток – 2», начинается второй раунд противодействия проекту со стороны Соединенных Штатов.

«Различные оговорки Белого дома, радикальные требования Конгресса, проукраинские маневры Госдепа говорят о том, что США отнюдь не дают «зеленый свет» «Северному потоку – 2». Они вырабатывают новые инструменты противодействия ему, стремясь сохранить рычаги влияния на Россию по этому вопросу. Изображать дело таким образом, будто Вашингтон вообще отказался от давления на проект и от выдвижения условий для его ввода в практическое действие, не соответствует ни действительности, ни содержанию политики США. В первом раунде они в силу ряда причин тактически уступили. В Варшаве и Киеве по этому поводу истерика. Но начинается второй», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

Накануне Пушков разъяснил, что назначение спецпосланника США по «Северному потоку – 2» означает намерение Вашингтона помешать ввести газопровод в эксплуатацию, раз проект не удалось сорвать на этапе строительства.

Напомним, в понедельник стало известно, что президент США Джо Байден назначил Амоса Хохштейна спецпосланником по «Северному потоку – 2». Позже в Госдепе раскрыли задачи Хохштейна на посту старшего советника Госдепа США по энергетической безопасности.

Американист Дмитрий Дробницкий в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Новый спецпосланник США по «Северному потоку – 2» Амос Хохштейн был в группе тех, кто говорил: только дайте мне на пять дней в руки ресурсы, я остановлю газопровод. Если бы в задачи Хохштейна входило противодействие России, то у нас бы появился очень опасный враг». В МИД РФ заметили, что ранее уже было «много номинаций, было много деклараций, было много намерений, которые, к сожалению, дальше декларативной формы никуда не шли», потому «будем исходить из практических шагов американской стороны».



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