Апелляционный суд Киева оставил в силе решение об аресте акций «Мотор Сич»

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции об аресте акций компании «Мотор Сич», сообщили в пресс-службе суда.

«Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции о наложении ареста на простые именные акции АО «Мотор Сич», – говорится в сообщении на сайте суда.

Сообщается, что апелляционная жалоба была подана одной из акционерных компаний, а именно «Business House Helena, AG».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации «Мотор Сич», одного из крупнейших производителей авиадвигателей и газотурбинных установок. В конце января 2021 года на Украине ввели санкции против китайских инвесторов предприятия, которые в 2016 году приобрели 56% акций завода. 20 марта суд в Киеве по инициативе СБУ вынес решение о конфискации всего имущества и 100% акций ПАО «Мотор Сич» с последующей передачей государственному агентству АРМА.