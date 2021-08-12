Появилась информация о выживших при крушении Ми-8 на Камчатке

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12.08.2021, 5:00, Новости дня
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При крушении вертолета Ми-8 с туристами в Кроноцком заповеднике на Камчатке выжили девять человек, сообщила и. о. министра здравоохранения края Марина Волкова. По предварительным данным, выжили семь пассажиров и два члена экипажа.

«По нашей информации, выжили девять человек. Информация по остальным туристам и членам экипажа выясняется», – приводит слова и. о. министра ТАСС.

Всего при крушении вертолета, по предварительным данным, выжили семь пассажиров и два члена экипажа. В экстренных службах региона сообщили, что состояние выживших опасений не вызывает. «По докладам, поступающим с места, угрозы для жизни девяти человек, спасенных из вертолета, нет. Их состояние опасений не вызывает», – сказал источник.

Как ожидается, в ближайшее время на место крушения прибудет группа медиков. «Приведена в готовность краевая больница. Дополнительные места развернуты в травматологическом отделении, реанимационное отделение также готово к возможному приему пострадавших. Кроме того, из Озерновской районной больницы на место происшествия направлены две бригады медицинских работников и организуются мероприятия по доставке пострадавших в Озерновскую районную больницу», – цитирует пресс-служба правительства края исполняющую обязанности министра здравоохранения Камчатки Марину Волкову.

Напомним, в четверг на Камчатке в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника упал вертолет Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту. В результате крушения воздушного судна, по предварительной информации, погибли восемь человек.

Первых выживших подняли из воды сотрудники Кроноцкого заповедника, которые услышали хлопок о воду и оперативно направились к месту падения вертолета на лодках для спасения людей. Проводится спасательная операция.

На место ЧП вылетели два борта Центра медицины катастроф и вертолет Ми-8 МЧС России. Направленные к месту ЧП бригады врачей усилены работниками скорой медицинской помощи, укомплектованы противошоковыми медицинскими препаратами и другими необходимыми средствами. При правительстве Камчатского края создан оперативный штаб, который возглавил губернатор Владимир Солодов.

По факту произошедшего организована прокурорская проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов. Среди основных версий причин крушения воздушного судна рассматриваются отказ двигателей и ошибка пилотирования.



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