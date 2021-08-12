Одна только оборона не защитит нас от России и Китая

BY DOUGLAS LONDON, OPINION CONTRIBUTOR — 08/05/21

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К тому времени, когда Америка переориентировала приоритеты своей национальной безопасности с борьбы с терроризмом на соревнование великих держав, она уже подвергалась атакам со стороны как крупных, так и второстепенных мировых держав в новом, многомерном и асимметричном геополитическом ландшафте. К сожалению, США конкурируют соблюдая правила и договоренности, которых больше не придерживаются наши основные противники, РФ и Китай, в мировом порядке, который Вашингтон больше не может навязать.

Новая парадигма – это не совсем война, но и не мир. В своей работе 2017 года «Все меры, кроме войны» Томас Райт, старший научный сотрудник Брукингского института, оценил, что война между крупными державами «очень маловероятна даже при росте напряженности», но сегодня конкуренция между авторитарными и либеральными режимами ведется «с применением методов экономической войны, силовой дипломатии, кибервойны, прокси-войн, политических войн, тайными операциями и ползучим ревизионизмом». В качестве иллюстрации своей точки зрения Райт ссылается на статью российского генерала Валерия Герасимова в 2013 году, в которой излагается гибридная стратегия, которая размывает сами понятия “войны” и “мира” – доктрина Герасимова .

Само по себе усиление обороны и добавление военной огневой мощи не остановят противников, которые мало платят за злонамеренное поведение, пользуются правдоподобным отрицанием с постоянно расширяющимися возможностями удаленного доступа и не будут играть по нашим правилам. Рассмотрим, как поддержка российским лидером Владимиром Путиным политики применения ядерного оружия для противодействия обычному нападению перевернула доктрину «гарантированного взаимного уничтожения». Опора Америки на «соразмерный ответ», иначе говоря, «око за око», стала неадекватной и с большей вероятностью вызовет нарастающую эскалацию, чем сдерживание.

Стратегию можно упростить как сложение через вычитание, в отличие от геополитической версии джиу-джитсу, разработанной для нейтрализации преимуществ конкурента в размере и силе. Тактика РФ и Китая уравнивает правила игры, подрывая американскую демократию, единство Америки и отделяя США от иностранных союзников. Американская военная доктрина основана на захвате земли и нанесении ущерба, который снижает готовность врага к сражению. Но сегодняшние поля сражений выходят за пределы времени, пространства и физического мира с идеями, эмоциями и необъятностью киберпространства, которые сводят на нет преимущества превосходящей огневой мощи США.

Дезинформация и вмешательство РФ в выборы разжигали национальные разногласия и способствовали возникновению сцен, которые жители США с ужасом наблюдали 6 января. Но это было только начало. Российская дезинформация была нацелена на подрыв доверия американцев к вакцинам от коронавируса, она была направлена ​​на разжигание расовых разногласий и усугубила токсичную политическую атмосферу в США. Путин усилил угрозы бывшего президента Трампа разорвать с НАТО и быстро разместил российские войска в Сирии в местах откуда США отозвали свои США закрывали глаза на то, что российские наемники и боевые самолеты были отправлены в Ливию, лидеру повстанцев генералу Халифе Хафтару, которого Трамп молчаливо поддержал .

Атаки программ-вымогателей, которые закрыли Colonial Pipeline и вызвали панику из-за нехватки бензина, а также и последовавшие за ними в июле атаки, которые нанесли ущерб сотням американских компаний, затронув инфраструктуру и даже здравоохранение, явно имели российские и китайские цифровые отпечатки пальцев. Такие все более регулярные взломы подрывают доверие к правительству и учреждениям и способствуют росту национальной обеспокоенности по поводу безопасности.

Как и Россия, Китай организовал свои кибероперации против правительственных и отраслевых серверов США как для срыва работы, так и для сбора средств. Его атаки включали хакерские атаки, программы-вымогатели и внутреннее вмешательство и дополнялись экономическим охватом развивающихся стран в рамках инициативы «Один пояс, один путь» . Одновременно Китай агрессивно бросил вызов американским военным в Индо-Тихоокеанском регионе, поскольку его шпионские операции, как сообщается, превышали возможности контрразведки США. Такое мягкое, жесткое и тайное применение силы перекрывалось кампаниями дезинформации, которые разжигали политическую напряженность в США и опасения по поводу коронавируса, чтобы отвлечь США от действий Китая в Южно-Китайском море .

Сегодняшняя гибридная война, как и шахматы, требует от США одинаково внимательного отношения и к защите и к нападению. Успех требует видения на несколько шагов вперед и использования гибких практик разведки, которые могут выявить слабые стороны противника, определить «красные линии», установить намерения, скрытно сдерживать и наказывать агрессию. Асимметричные действия вкупе с правдоподобной отрицаемостью облегчают противникам поворот к деэскалации, обеспечивая им уход от дальнейшего возмездия.

Американское разведывательное сообщество знает, как украсть секреты и изменить, к лучшему или худшему, ход истории с помощью тайных операций. США также обладают надежными открытыми и скрытыми кибер-возможностями. Но в то время как у США есть большое количество разнообразных инструментов, лидеры должны скорректировать свои взгляды, усилить синергизм и адаптировать более гибкую и сбалансированную стратегию нападения и обороны с тайным причинением небольшой доли умышленного вреда.

Цена для агрессоров должна быть непомерно высокой, но вместо линейного подхода, такого как взаимное кибер-решение для взлома или военная расправа за кинетический инцидент, более продуманная доктрина обеспечит гибкость для включения взаимозаменяемых мер наряду с асимметричными, скрытые варианты. Российским и китайским лидерам необходимо будет пересмотреть свои оценки рисков, если кибератака приведет к размещению в СМИ материалов, раскрывающих коррупцию и уязвимости автократа, или к саботажным операциям, направленным не только на критически важную инфраструктуру, но и на личное богатство правящей элиты.

Однако скрытое влияние – это область явной слабости США. А с учетом угрозы, нацеленной на основные ценности и институты Америки, ключевым моментом является понимание, что американская демократия и свободы представляют нашу самую сильную защиту, а также лучшее средство нападения, учитывая, насколько такие идеи угрожают автократам.

Мы хороши в саботаже, хотя у нас не всегда хватает смекалки, но отрицание, обман и психологические операции становятся утерянной формой искусства. Это разочаровывает, поскольку успехи, которые остаются засекреченными, включают программы, которые зажигают народный огонь за железным занавесом Советского Союза, способствуют мирным восстаниям против жестоких диктаторов, сводят на нет антиамериканскую пропаганду и делают безобидным или ненадежным оружие, которое враги в противном случае использовали бы против гражданского населения и американских военнослужащих.

Так почему бы нам лучше не использовать методы скрытого влияния? Стратегия Америки после 11 сентября изобиловала тайными операциями, но в основном кинетическими, почти не скрываемыми и приносила убывающую отдачу в смысле сбора разведданных и оказания влияния. Культура ЦРУ после 11 сентября приняла более иерархичную и конформистскую военную атмосферу и культуру «Whac-A-mol», которая стремилась очистить от свободомыслия и тех, кто любит риск, чьи озорные черты и воображение часто способствуют инновациям, от которых зависит шпионаж. Обнадеживающие признаки изменения направления включают выбор директора ЦРУ. Уильям Бернс поставлен руководить Секретной службой и курировать оперативную группу по синдрому Гаваны , а также тех, кому он указал на дверь.

Более того, реальность такова, что Вашингтон измеряет успех метриками, которые, в свою очередь, переводятся в деньги и власть. Как доказать отрицание и уловить влияние кампании, которая отговаривает потенциальных экстремистов от насилия или доказывает то, чего не делал злоумышленник? Сравните это с точным количеством убитых боевиков и сексуальными видео с дронов.

У США есть большинство инструментов и ресурсов, необходимых для победы над Россией, Китаем и другими авторитарными соперниками. Что Соединенным Штатам нужно так это лидеры, способные оркестровать сильные стороны Америки, чтобы изменить расчет риска авторитарных соперников, и мужество, чтобы разрешить проблемы, способствующие конфликту – бедность, виктимизация, угнетение, изменение климата и глобальные пандемии. Тем не менее, чтобы доминировать, Америке нужно больше комфорта, чтобы действовать в тени, где она может точно издержки, которые заставят любого врага думать дважды, прежде чем действовать.

Им нужно руководство, чтобы определить сильные стороны Америки, чтобы изменить расчет риска авторитарных соперников, и мужество для устранения условий, способствующих конфликту – бедности, виктимизации, угнетения, изменения климата и глобальных пандемий. В то же время, чтобы доминировать, Америке нужно больше действовать в тени, где она может заставить противника понести такие издержки, которые заставят любого врага дважды подумать, прежде чем действовать.

Дуглас Лондон ушел из ЦРУ в 2019 году, проработав 34 года старшим оперативным офицером. Он преподает в Джорджтаунском университете, является внештатным научным сотрудником Института Ближнего Востока и автором книги «Вербовщик» о трансформации ЦРУ после 11 сентября.