Москвичам пообещали самый дождливый день лета

Половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве в четверг, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В предстоящие сутки дожди в столичном регионе не только продолжатся, но еще и усилятся. В ночь на четверг Москва попадет на «язык» тепла южной циклонической депрессии, что обострит атмосферный фронт окклюзии и спровоцирует выпадение интенсивных ливней. Так в период с 21.00 до 03.00 в осадкомеры города может попасть 20-25 миллиметров, к утру – еще три миллиметра, а в светлое время суток – около 12 миллиметров, что в целом эквивалентно половине месячной нормы», – отметил Тишковец, передает РИА «Новости»

По его словам, суммарный суточный объем осадков может быть близким к абсолютному рекорду для 12 августа за всю историю регулярных наблюдений, который принадлежит 1980 году, когда на базовой станции ВДНХ было зафиксировано 38,2 миллиметра.

«Согласно климату, за последние 73 года 12 августа самые сильные дожди зарегистрированы в 1968 году – 11,1 миллиметра, 1987 году – 10,2 миллиметра, 1998 году – 20,2 миллиметра, в 2004 году – 11,8 миллиметра. А значит, 12 августа 2021 года имеет высокие шансы стать одним из самых дождливых за всю послевоенную метеорологическую летопись», – сказал Тишковец.