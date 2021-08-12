Суд арестовал обвиняемых в растрате бывших главу правительства и министра туризма Северной Осетии

Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу правительства Республики Северная Осетия-Алания Сергея Такоева, министра туризма Алана Диамбекова и гендиректора Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования Аиду Габараеву, обвиняемых в растрате 180 млн рублей, сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением Басманного районного суда Москвы в отношении Такоева, Диамбекова и Габараевой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 октября. В удовлетворении ходатайств стороны защиты об избрании более мягкой меры пресечения, в том числе домашнего ареста, запрета определенных действий или залога отказано», – отметила пресс-секретарь суда Ирина Софинская, передает ТАСС.

В пресс-службе суда уточнили, решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции в установленные законом сроки.

Накануне оперативники задержали бывших главу правительства Республики Северная Осетия-Алания Сергея Такоева, министра туризма Алана Диамбекова и гендиректора Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования (ОАО «ОЗАТЭ») Аида Габараева по делу о растрате.