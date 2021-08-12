Стали известны основные версии причин крушения вертолета на Камчатке

Отказ двигателей и ошибка пилотирования рассматриваются среди основных версий причин крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщил источник в экстренных службах.

«Среди основных версий [причин] жесткой посадки рассматриваются как отказ двигателей, так и ошибка пилотирования», – приводит слова источника ТАСС.

Также в экстренных службах сообщили, что «непосредственно перед вылетом вертолет Ми-8 был осмотрен, технические неисправности не были выявлены».

В свою очередь коммерческий директор «Витязь-Аэро» Дмитрий Черных заверил, что «машина была исправна», капитальный ремонт проводился в прошлом году.

В связи с крушением вертолета Ми-8 на Курильском озере Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

«На место происшествия вылетит камчатский транспортный прокурор для координации деятельностью оперативно-следственной группы. (…) В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер реагирования для их устранения и привлечения к ответственности виновных лиц», – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Как сообщила пресс-служба правительства региона, к месту происшествия вылетел губернатор Камчатского края Владимир Солодов с сотрудниками МЧС и врачами санавиации. Идет спасательная операция.

В пресс-службе Елизовского муниципального района сообщили, что первых пассажиров подняли из воды сотрудники Кроноцкого заповедника, которые услышали хлопок о воду и оперативно направились к месту обнаружения вертолета на лодках для спасения пассажиров.

Напомним, в четверг на Камчатке в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника упал вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро» с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту. В результате крушения воздушного судна, по предварительной информации, погибли восемь человек, еще восемь выжили. Проводится спасательная операция.