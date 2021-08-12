Мнение: Неродная мова

Неродная мова

Настоящий патриот – это всегда носитель определенной культуры и традиций. В первую очередь – носитель языка. Ну а как еще иначе можно впитать в себя культурный код, как не через языковые традиции?

Украина – страна прогрессирующего патриотизма. Еще каких-то восемь лет назад советское наследие не считалось пагубным, а разговаривать на русском языке не было зазорным. Но революция политическая дала толчок и революции культурной, и настоящие украинцы обратились к своим «корням». Страну накрыла волна декоммунизации, скоропостижно менялись названия городов и улиц, а пользоваться русским языком для делового общения стало признаком плохого тона.

Разумеется, первыми перешли на украинский язык именно представители руководства страны, которые и выступили популяризаторами языковой реформы. Путая слова и заикаясь, они стали продвигать украинский язык в массы, провоцируя таким образом всплеск «национального самосознания».

Вроде как что-то у них получилось, и на всех официальных мероприятиях зазвучал исключительно «древний» украинский язык. Освоил родную речь даже киевский градоначальник Виталий Кличко, в «украинизацию» которого не верили даже люди, входящие в его ближайшее окружение.

Конечно, очень многие, если даже и не все, после того как от них отводили прицел камер, а многочисленная публика расходилась по домам, переходили в общении на привычный русский язык, который хоть и утратил формальный статус «официального», но все же остался универсальным средством коммуникации в бытовой обстановке.

Но в «стране победившей демократии» посчитали, что некоторые из чиновников банально создают видимость знания родного языка, пользуясь в деловом общении довольно небольшим количеством заученных фраз, а по факту все так же считают своим родным языком именно русский язык «оккупантов».

И именно по этим причинам с 16 июля на Украине вступила в силу норма закона о функционировании украинского языка как государственного, в которой говорится о том, что госчиновники должны подтвердить свое знание украинского языка, пройдя сертификацию. Если коротко, это означает, что никто не может быть назначен на государственную должность, не имея соответствующего сертификата о знании украинского языка. Разумеется, все чиновники ломанулись сдавать «экзамен» по родному языку, так как, не имея на руках данного сертификата, можно не только лишиться работы, но и прослыть агентом Кремля.

Сотрудники Национальной комиссии по стандартам государственного языка приняли на себя главный удар и за первые две недели действия данного нормативного акта проэкзаменовали 2888 человек по всей Украине. Наверное, это не мало, но в данной ситуации просматривается один серьезный нюанс. Сотрудников госучреждений, которые обязаны в ближайшее время подтвердить свой «патриотизм», насчитывается не менее 100 тыс. человек, а специалистов, которые уполномочены проверить знание родного языка, всего 27 человек. И даже если они будут придерживаться заданного темпа, то на «освидетельствование» все чиновников уйдут годы. Если, конечно, не подходить к данному вопросу сугубо формально. В общем, ситуация выглядит как тупиковая.

Но жители «страны победившей демократии» настолько прогрессивны, что решить данную ситуацию для них не составило особого труда! Оказывается, сертификат о знании украинского языка можно купить. Не официально, конечно, но такая возможность доступна каждому, кто готов выложить за данный «документ» от $200 до $2000. Цена колеблется в зависимости от сроков изготовления «мандата».

Первым забил тревогу «гражданин мира», человек, который одинаково плохо знает как минимум три языка – грузинский, русский и украинский, глава Исполнительного комитета реформ в Украине Михаил Саакашвили. По его словам, требование для госчиновников получать сертификат о знании украинского языка спровоцировало масштабное вымогательство взяток.

«Про очередную кормушку под благим предлогом знания государственного языка. Очень часто я вижу отпетых негодяев, которые, надев вышиванку, с жаром рассказывают о любви к родине, одновременно грабя и страну, и украинцев. Монетизировать патриотизм сначала придумали псевдоактивисты, потом – всякого рода чиновники и политики, но я никогда не думал, что дойдет до государственного уровня», – именно так начал свою изобличительную речь в сети Интернет Мишако.

В ответ на это заявление Нацкомиссия по стандартам украинского языка обвинила Саакашвили в распространении недостоверной информации и пожаловалась в правоохранительные органы. Но факт остается фактом – 27 человек, пусть даже речь идёт о высококлассных специалистах, не способны в кратчайшие сроки пропустить через себя 100 тыс. чиновников. Следовательно, для ускорения процесса часть соискателей в любом случае пропустят через «черную кассу».

Наверное, это провал – бороться с советским наследием, российским влиянием и русским языком, имея в руководстве страны людей, которые не готовы изучать родной язык, но при этом считают себя частью «великой украинской нации». Но что поделать – такова истинная цена украинского патриотизма – от $200 до $2000. Либо оплачивай и «подтверждай», либо ищи себе новую работу. Ту, для которой «патриотизм» не является обязательным условием.

(с) Алексей Зотьев

https://asd.news/articles/ukraina/nerodnaya-mova/ – цинк

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