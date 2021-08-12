В Екатеринбурге прошла спецоперация по задержанию криминальных авторитетов

В центре Екатеринбурга правоохранители задержали приехавших на «стрелку» криминальных авторитетов, пишут СМИ со ссылкой на региональное ГУ МВД.

«Задержана группа граждан, которые могут иметь отношение к противоправной деятельности. Сейчас оперуполномоченные устанавливают их личности и цель сбора», – цитирует E1.ru главу пресс-службы ГУ МВД региона Валерия Горелых.

По данным портала, задержание проходило в ресторане EatMeet, там указали, что в «собрании» участвовало порядка 10 человек.

«Собрались 10 человек, сидели на летней веранде около получаса. Они заказали только напитки, вели себя спокойно, о чем-то разговаривали. Потом все произошло очень быстро, всех скрутили и положили лицом в пол», – рассказали в заведении.

Отмечается, что в ходе спецоперации проводилась работа одновременно в трех разных местах Екатеринбурга.

В начале июля МВД Грузии провело операцию против «воров в законе» в Тбилиси и еще в 10 городах страны, арестовав 25 криминальных авторитетов.