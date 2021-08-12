Вертолет с туристами упал на Камчатке

Вертолет Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа упал в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

«В 00.50 мск 12.08.2021 поступила информация о жесткой посадке вертолета Ми-8 компании «Витязь-Аэро» в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника. По предварительной информации, на борту три члена экипажа и 13 пассажиров. На место вылетает борт Центра медицины катастроф, и в готовность приводится вертолет Ми-8 МЧС РФ со спасателями», – приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.

«Из аэропорта в поселке Николаевка готовится вылететь воздушное судно авиакомпании для уточнения подробностей случившегося», – сообщили в пресс-службе Кроноцкого заповедника.

Напомним, 6 июля была утеряна связь с пассажирским самолетом Ан-26, совершавшим перелет из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Обломки воздушного судна были обнаружены неподалеку от пункта назначения воздушного судна на Камчатке. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Спасатели нашли и идентифицировали фрагменты тел всех погибших.

Предположительно, самолет при заходе на второй круг в силу сложных погодных условий врезался в высокую сопку, после чего основная часть воздушного судна ушла под воду. Следствие рассматривает три возможные версии произошедшего: плохие погодные условия, ошибку пилота и техническую неисправность. Оба «черных ящика» найдены. Президент Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и поручил оказать им помощь.