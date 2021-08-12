При падении вертолета Ми-8 на Камчатке погибли восемь человек

Жертвами жесткой посадки вертолета Ми-8 на Камчатке, по предварительной информации, стали восемь человек, еще восемь были спасены, сообщил источник в экстренных службах.

«По предварительным данным, при жесткой посадке вертолета погибли восемь человек, остальные восемь были спасены. Вертолет утонул», – приводит слова источника ТАСС.

«Сейчас на месте крушения работают два борта авиакомпании «Витязь-Аэро» и спасатели, проводится спасательная операция. Первых людей уже достали из озера, среди них есть выжившие, кто-то выплыл сам. Информация по погибшим и пострадавшим пока выясняется», – сообщили в пресс-службе Елизовского муниципального района.

«К поисково-спасательным работам в Камчатском крае по оказанию помощи пострадавшим при жесткой посадке вертолета Ми-8 АО «Витязь-Аэро» привлечено 45 человек и восемь единиц техники», – сообщили в пресс-службе МЧС России. На место вылетели спасатели региональной поисково-спасательной базы. В готовности к вылету также находится вертолет со спасателями и водолазами и воздушное судно Центра медицины катастроф.

Ранее в четверг на Камчатке в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника упал вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро» с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту.