 

Мнение: Вид из “Науки”

12.08.2021, 3:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вид на МКС из недавно введенного в эксплуатацию российского модуля "Наука".

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.03 / Жизнь и расстрел Маты Хари

04.01 / Политолог Класковский: Система Лукашенко скатывается в оголтелую полицейщину и не думает меняться

03.05 / Медики рассказали, как отличить симптомы гипертонии и менопаузы

01.07 / Маленькая хитрость с водой, о которой мало кто знает: что нужно сделать перед тем, как точить нож

03.11 / Ученые установили, какое влияние оказывает на мозг любимая музыка

29.06 / Под поверхностью водных миров Млечного пути скрывается необычный геологический состав

18.02 / Апартаменты: их виды и особенности

29.06 / «Нападем на этого медведя как рой пчел»: земессарг о борьбе с «зелеными человечками» из РФ

18.02 / Мнение: Все еще хуже чем было

30.05 / Ученые обнаружили эффективный комплекс препаратов против лейкоза

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика