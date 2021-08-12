Мнение: Вид из “Науки”
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Вид на МКС из недавно введенного в эксплуатацию российского модуля "Наука".
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
Вид на МКС из недавно введенного в эксплуатацию российского модуля "Наука".
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры
18.03 / Жизнь и расстрел Маты Хари
04.01 / Политолог Класковский: Система Лукашенко скатывается в оголтелую полицейщину и не думает меняться
03.05 / Медики рассказали, как отличить симптомы гипертонии и менопаузы
01.07 / Маленькая хитрость с водой, о которой мало кто знает: что нужно сделать перед тем, как точить нож
03.11 / Ученые установили, какое влияние оказывает на мозг любимая музыка
29.06 / Под поверхностью водных миров Млечного пути скрывается необычный геологический состав
18.02 / Апартаменты: их виды и особенности
29.06 / «Нападем на этого медведя как рой пчел»: земессарг о борьбе с «зелеными человечками» из РФ
18.02 / Мнение: Все еще хуже чем было
30.05 / Ученые обнаружили эффективный комплекс препаратов против лейкоза
Политика конфиденциальности - GDPR
По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]
Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090